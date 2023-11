Procès pour cyberharcèlement: Magali Berdah s'insurge des questions mettant en doute son honnêteté

L'ancienne "reine des influenceurs" Magali Berdah s'est indignée mardi des questions de la défense concernant les polémiques autour de son ancienne société, lors du procès de treize internautes, jugés par le tribunal correctionnel de Paris pour son cyberharcèlement.

"Vous voulez dire que tout ce qui m'arrive, c'est bien fait pour moi?", "Je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être à mon procès!", a déclaré Mme Berdah lors d'une audition très tendue.

Lors de la première journée d'audience lundi, elle avait raconté son calvaire à partir de mai 2022 lorsqu'elle a été accablée sur les réseaux sociaux de dizaines de milliers de messages insultants et de menaces de mort. "J'ai été à deux doigts de me jeter par la fenêtre", a-t-elle affirmé.

Mardi, elle a été malmenée par les questions insistantes de l'avocat de l'un des treize prévenus.

Me Rachid Madid a tenté d'évoquer, au fil de ses nombreuses questions, les polémiques qui ont visé Shauna Events, la société de Mme Berdah qui met en relation influenceurs et marques.

Ces polémiques ont notamment été relayées par le rappeur Booba - mis en examen dans ce dossier mais pas concerné par le procès en cours. Booba s'est lancé en 2022 dans une croisade contre Mme Berdah et ceux qu'il appelle les "influvoleurs", qu'il accuse de multiples arnaques au préjudice des internautes.

Devant le tribunal, Me Madid a longuement interrogé Mme Berdah sur ces polémiques, comme celle concernant une société qui vendait des bonbons par abonnement, dont Shauna Events a fait la promotion mais que certains internautes accusaient d'être une arnaque.

Il a aussi rappelé ses démêlés avec le fisc ou sa condamnation, en 2019, pour abus de faiblesse envers une personne âgée.

"Je n'ai absolument rien à me reprocher", a martelé Magali Berdah. "Ce n'est pas le procès de Shauna Events, ni le mien", a-t-elle encore déclaré. "Depuis hier, vous m'attaquez, mais savez-vous ce que j'ai vécu depuis un an et demi?"

"On cherche à tout prix à mettre la faute sur Magali Berdah, à expliquer pourquoi elle serait responsable de ce qui lui est arrivé, comme si cette violence-là pouvait être justifiée", a commenté auprès de l'AFP l'une des avocates de la victime, Me Rachel-Flore Pardo, lors d'une suspension d'audience.

"C’est comme la défense dans les affaires de viol où on cherche à montrer que la victime avait une jupe trop courte et qu'elle l’a bien cherché", a-t-elle déploré.

Cette procédure concerne 28 prévenus, dont 15 doivent être jugés pour des faits similaires lors de deux procès ultérieurs, mi-décembre et fin janvier.