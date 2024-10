Propreté de la gare Saint-Charles: réquisition d'une société de nettoyage

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a réquisitionné une société pour nettoyer la gare Saint-Charles de Marseille, très sale depuis plus d'un an en raison de conflits sociaux et en attente de l'attribution d'un nouveau marché, a indiqué la préfecture de police mercredi.

Dans son arrêté daté de mardi, le préfet de police réquisitionne la société Onet pour le nettoyage des sols de la gare (y compris les escaliers et les escaliers mécaniques), le parvis, mais aussi "les têtes de voies, dans le seul cas de présence de déchets".

Cette décision préfectorale a été prise à la suite de mois de conflits sociaux gare Saint-Charles, qui ont conduit à une dégradation notable de la propreté des lieux.

La SNCF doit retirer 130 tonnes de déchets par mois de cette gare, qui accueille près de deux millions de personnes par mois. "Dans ces conditions et en l'absence d'un nettoyage régulier, l'état de propreté de la gare se dégrade très vite, comme cela a pu être constaté lors de récents conflits sociaux, avec des détritus qui s'amoncellent rapidement et des sols sales qui peuvent être rendus glissants", précise l'arrêté.

En septembre, la SNCF avait résilié son contrat avec la société Laser, après des mois de grèves. Et un appel d'offres est en cours pour réattribuer ce marché.

En attendant, note la préfecture de police, et "malgré la reprise de la prestation de ramassage des poubelles", "différents déchets continuent à joncher le sol, notamment des bouteilles ou canettes qui pourraient être de nature à servir de projectiles ou d'armes par destination".

Par ailleurs la préfecture s'inquiète de ce que l'accumulation de déchets ne favorise "la prolifération de rongeurs et les glissades", mais aussi "les risques d'incendie au niveau des têtes de voies, comme ce fut déjà le cas les 13 et 16 septembre, pouvant affecter la signalisation ferroviaire et donc la circulation des trains".

La réquisition - dont le coût financier sera imputé à SNCF Gare et connexions - prendra fin quand cette dernière trouvera "un prestataire" pour réaliser ces opérations de nettoyage.