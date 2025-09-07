Quand l'IA nous trouve des amis, en chair et en os

grâce à une sélection réalisée par l'intelligence artificielle, une application de rencontre d'un genre nouveau permet de rencontrer des personnes ayant de nombreux points communs

Un soir d'été à San Francisco, JT Mason s'est rendu à un dîner avec cinq personnes inconnues, mais ayant de nombreux points communs avec lui, grâce à une sélection réalisée par l'intelligence artificielle (IA) de 222, une application de rencontre d'un genre nouveau.

"Ce que j'aime avec 222, c'est que je découvre des êtres humains réels, pas l'image d'eux-mêmes que les gens essaient de projeter en ligne", raconte cet ambulancier de 25 ans.

Avant la soirée, sur l'appli au style épuré, il a rempli un long questionnaire de personnalité, sur ses valeurs, ses centres d'intérêt, sa tolérance pour les drogues, ses traits de caractère et de nombreux autres critères.

Après le dîner, il s'est rendu dans un bar art déco privatisé où convergent d'autres groupes d'inconnus pilotés par 222, désireux de rencontrer de potentiels nouveaux amis, voire plus si affinités.

Tous ont ensuite l'opportunité de dire à l'application quelles personnes ils aimeraient revoir lors d'autres événements, ou pas, et pourquoi.

Selon 222, l'IA de l'application devient particulièrement douée pour assortir les utilisateurs les uns avec les autres, après leur participation à plusieurs événements, des restaurants aux séances de yoga et cours d'improvisation théâtrale.

"Je ne sais pas si l'IA peut comprendre l'alchimie humaine, on en est encore assez loin", estime JT Mason. "Mais je crois qu'elle permet de faire le premier pas, pour nous mettre face à face et essayer de créer une connexion".

"15 cigarettes par jour"

Prédire la compatibilité entre des inconnus grâce à l'IA, c'est l'obsession de Keyan Kazemian et des autres cofondateurs de l'application présente dans plusieurs grandes villes, de Londres à Los Angeles.

L'entrepreneur de 26 ans espère "aider les gens non seulement à se rencontrer et se revoir, mais aussi à former des relations longues, durables".

Après un passage par le groupe Match (Tinder, Hinge, etc), il est arrivé à la conclusion que les applis de rencontre classiques "ne cherchent qu'une seule chose: vous encourager à faire défiler des profils".

"La plupart des nouvelles technologies mettent les personnes en relation avec des entités virtuelles, et pas des humains", ajoute-t-il en référence aux réseaux sociaux et aux assistants IA comme ChatGPT.

Les difficultés croissantes des individus à nouer des liens inquiètent les professionnels de santé, au point qu'en 2017, le médecin-chef des Etats-Unis Vivek Murthy a évoqué une "épidémie de solitude".

"L'impact de la déconnexion sociale sur la mortalité est comparable au fait de fumer jusqu'à 15 cigarettes par jour, et même supérieur à celui lié à l'obésité et à la sédentarité", a-t-il même déclaré en 2023 dans un autre rapport, évoquant des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de démence et de dépression.

En cause, selon différentes études, la disparition progressive des institutions de socialisation traditionnelle, les plateformes numériques addictives, et, plus récemment, la pandémie et le télétravail.

Inconnus dans la rue

Quand elle a déménagé à New York en 2021 pour travailler dans une banque d'investissement, Isabella Epstein a "tout essayé".

Fraîchement diplômée d'une petite université, habituée à évoluer dans des "communautés très soudées", elle va sur les applis, adhère à des clubs, en vain.

"Je n'avais pas le courage de l'admettre, mais je me sentais très seule", raconte-t-elle.

"J'en suis venue à aborder des inconnus dans la rue, au café. Je complimentais une personne sur sa tenue, j'en interrogeais une autre sur ses lectures. Et les gens étaient ravis d'avoir des conversations".

A force, la jeune femme accumule des centaines de contacts. Elle se met à organiser des événements impromptus, conviant certains au bar et d'autres à des parties de pickleball (sport de raquette), se créant enfin un cercle d'amies.

Passionnée par ce sujet, elle a démissionné et lancé "Kndrd", une application pour les New-Yorkaises de moins de 40 ans, qui permet à ses quelques 10.000 utilisatrices de proposer des activités et de trouver des partenaires.

D'autres services similaires à 222 et Kndrd ont vu le jour ces dernières années, comme Timeleft, Plots ou Realroots.

"Le côté positif de ces applications, c'est que leur modèle économique ne repose pas sur le temps passé en ligne", souligne Félix-Olivier Ngangue, investisseur chez Convivialité Ventures. "C'est dans leur intérêt que les gens se rencontrent dans la vraie vie".