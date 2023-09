Quelle est cette paralysie budgétaire qui menace (encore) les États-Unis ?

Faute de vote sur le financement de l’administration américaine, les États-Unis ne sont plus qu’à quelques heures d’une paralysie. Le président américain Joe Biden et les Républicains se rejettent mutuellement la responsabilité de cette confusion.

Sauf accord de dernière minute au Congrès, hautement improbable, la première économie du monde devrait ralentir dès le 1er octobre. 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire et le trafic aérien sera perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte close.

Selon le Washington Post, les employés fédéraux ont été informés le 28 septembre de la possibilité du “shutdown”. Le gouvernement leur a annoncé que “pendant cette période, certains d’entre (eux) seront temporairement mis en congé, tandis que d’autres, qui exercent des fonctions exceptionnelles, continueront à s’acquitter des tâches qui leur ont été confiées”.

Pourquoi y-a-t-il un blocage ?

Le risque de paralysie budgétaire intervient lorsque les législateurs, que ce soit ceux de la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, ou du Sénat, aux mains des Démocrates, ne parviennent pas à se mettre d’accord pour adopter une loi de finances pour prolonger le budget de l'État fédéral. En effet, ce budget expire dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre.

Plus précisément, La Maison Blanche souhaite inclure dans le budget une aide militaire et humanitaire de 24 milliards de dollars pour l’Ukraine. Cette mesure est majoritairement soutenue au Sénat, mais certains membres de la Chambre des représentants, une poignée de Républicains trumpistes, s’y opposent. Ils ont reçu l'ordre de la part de l'ancien président, qui pourrait affronter Joe Biden en 2024, de “paralyser” l'État fédéral à moins d'obtenir gain de cause sur "tous" les dossiers budgétaires en débat.

Pour le président démocrate Joe Biden, la balle est dans le camp des Républicains de la Chambre des représentants. Au contraire, le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, élu au prix de nombreuses tractations avec les trumpistes, accuse les Démocrates de vouloir "paralyser le gouvernement".

Outre l'aide à l'Ukraine, un porte-parole du département d'État cite également les risques sur les fonds dédiés aux "besoins humanitaires mondiaux", à l'aide à la crise migratoire, ou à la lutte "contre les acteurs malveillants, en particulier en Afrique". Il avertit que cela met "en péril la sécurité nationale des États-Unis et (fait céder) du terrain à la Chine et à la Russie".

Pourquoi ce risque est-il souvent évoqué ?

Ce n’est pas la première fois que le risque de “shutdown” plane sur l’économie américaine. Depuis 1976, il y a eu un total de 21 “shutdowns”. 10 d’entre eux ont conduit à la mise au chômage technique des fonctionnaires fédéraux. Entre 2013 et au début 2018, “environ 850 000 des 2,1 millions d’employés fédéraux (hors service postal) ont été mis au chômage technique”, détaille le Comité pour un budget fédéral responsable (CFRB).

C'est sous la présidence de Donald Trump que les États-Unis ont connu leur plus long "shutdown", au cours de l'hiver 2018/2019. Selon plusieurs estimations, le PIB du pays avait alors été amputé de plus de 3 milliards de dollars. Ce “shutdown” de 35 jours était dû au désaccord entre le président Trump et les Démocrates du Congrès à propos de la demande de financements d’un mur à la frontière avec le Mexique.

Quelles peuvent en être les conséquences ?

Chaque semaine de "shutdown" pourrait coûter 0,2 point de croissance au PIB des États-Unis au 4e trimestre, selon une note des économistes de Goldman Sachs. À quelques heures de l'échéance, le pays se prépare à une nouvelle fermeture, totale ou partielle, des services. Les fonctionnaires ont commencé à être notifiés de l'imminence de cette paralysie.

La plupart des célèbres parcs nationaux américains comme Yosemite et Yellowstone fermeront leurs portes. Le trafic aérien devrait également être très perturbé puisque contrôleurs aériens et fonctionnaires de l'agence de sécurité dans les transports (TSA) sont concernés. Et certains bénéficiaires d'aide alimentaire pourraient se la voir temporairement refuser.

Cependant, si le “shutdown” devait survenir, les services essentiels continueraient de fonctionner. Il s’agit de la protection des frontières, les soins médicaux hospitaliers, le contrôle du trafic aérien, l’application des lois, ou la maintenance du réseau électrique. Cependant, les salariés seront réquisitionnés et devront attendre la fin du “shutdown” pour toucher leur salaire.