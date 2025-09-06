Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

Plus de 300 des 475 personnes arrêtées jeudi aux Etats-Unis dans une usine de batteries pour automobiles sont de nationalité sud-coréenne, a estimé samedi le gouvernement de Séoul, exprimant sa "profonde préoccupation".

"Plus de 300 seraient nos ressortissants", a déclaré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun lors d'une réunion d'urgence sur le sujet.

"Nous sommes profondément préoccupés et ressentons une lourde responsabilité sur ce sujet", a poursuivi le ministre. Cho Hyun s'est dit prêt à se rendre à Washington si nécessaire pour y rencontrer les autorités.

La police de l'immigration américaine a annoncé vendredi avoir mené jeudi un raid dans une usine de fabrication de batteries pour automobiles des groupes sud-coréens Hyundai et LG Energy Solution à Ellabell, dans l'Etat de Géorgie (sud-est), soupçonnées de travailler illégalement aux Etats-Unis.

Selon Steven Schrank, un agent du service d'enquêtes du ministère américain de l'Intérieur, l'arrestation de ces 475 personnes constitue "la plus importante opération des forces de l'ordre sur un même site de toute l'histoire du service des Enquêtes sur la sécurité intérieure".

Vendredi, les autorités sud-coréennes avaient fait part à l'ambassade des Etats-Unis à Séoul de leur "inquiétude" et de leurs "regrets" concernant cette affaire.

Elles n'avaient pas chiffré le nombre de ressortissants concernés.

Mais du personnel diplomatique a été envoyé sur place, avec notamment pour mission de créer un groupe de travail afin de faire face à la situation.

La Corée du Sud, la quatrième économie d'Asie, est un important constructeur automobile et producteur de matériel électronique avec de nombreuses usines aux Etats-Unis.