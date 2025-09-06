Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

Le
06 Sep. 2025 à 10h13 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Plus de 300 des 475 personnes arrêtées jeudi aux Etats-Unis dans une usine de batteries pour automobiles sont de nationalité sud-coréenne, a estimé samedi le gouvernement de Séoul

Plus de 300 des 475 personnes arrêtées jeudi aux Etats-Unis dans une usine de batteries pour automobiles sont de nationalité sud-coréenne, a estimé samedi le gouvernement de Séoul

AFP/Archives
RONALDO SCHEMIDT
Partager 2 minutes de lecture

Plus de 300 des 475 personnes arrêtées jeudi aux Etats-Unis dans une usine de batteries pour automobiles sont de nationalité sud-coréenne, a estimé samedi le gouvernement de Séoul, exprimant sa "profonde préoccupation".

"Plus de 300 seraient nos ressortissants", a déclaré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun lors d'une réunion d'urgence sur le sujet.

"Nous sommes profondément préoccupés et ressentons une lourde responsabilité sur ce sujet", a poursuivi le ministre. Cho Hyun s'est dit prêt à se rendre à Washington si nécessaire pour y rencontrer les autorités.

La police de l'immigration américaine a annoncé vendredi avoir mené jeudi un raid dans une usine de fabrication de batteries pour automobiles des groupes sud-coréens Hyundai et LG Energy Solution à Ellabell, dans l'Etat de Géorgie (sud-est), soupçonnées de travailler illégalement aux Etats-Unis.

Selon Steven Schrank, un agent du service d'enquêtes du ministère américain de l'Intérieur, l'arrestation de ces 475 personnes constitue "la plus importante opération des forces de l'ordre sur un même site de toute l'histoire du service des Enquêtes sur la sécurité intérieure".

Vendredi, les autorités sud-coréennes avaient fait part à l'ambassade des Etats-Unis à Séoul de leur "inquiétude" et de leurs "regrets" concernant cette affaire.

Elles n'avaient pas chiffré le nombre de ressortissants concernés.

Mais du personnel diplomatique a été envoyé sur place, avec notamment pour mission de créer un groupe de travail afin de faire face à la situation.

La Corée du Sud, la quatrième économie d'Asie, est un important constructeur automobile et producteur de matériel électronique avec de nombreuses usines aux Etats-Unis.

Économie
CORÉE DU NORD

Dans le même thème - Économie

Le logo du géant allemand de la réassurance Munich RE au siège de la compagnie à Munich, dans le sud de l'Allemagne, le 9 mars 2022
Économie

Pour les réassureurs, des perspectives de stabilité malgré la baisse des prix

Une photo du défunt créateur de mode Giorgi Armani projetée sur un écran à l'Armani Teatro de Milan où des personnes font la queue pour se recueillir devant son cercueil, le 6 septembre 2025
Économie

"La fin d'une époque": Milan rend hommage au "roi" Armani

Le PDG D'Anthropic Dario Amodei, le 23 janvier 2025 au Forum de Davos
Économie

IA et droits d'auteurs: Anthropic va verser 1,5 milliard de dollars

37.566, 126.97783

À la une

International

L'armée israélienne appelle les habitants de Gaza-ville à évacuer vers une "zone humanitaire"

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

International

"L'accord de Bougival est une opportunité historique" : en Nouvelle-Calédonie, Valls face au rejet du FLNKS

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

Sport

Football : le Maroc, premier pays africain qualifié pour le Mondial

Afrique

RD Congo: la nouvelle épidémie d'Ebola fait au moins 15 morts

International

Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique