Rappel de Citroën et DS: les voitures de remplacement arrivent au compte-goutte

Stellantis a commencé à distribuer des véhicules de remplacement pour les conducteurs de Citroën et DS bloqués par un airbag défectueux et rappelés par le groupe automobile, a-t-il indiqué jeudi.

Plus de 17.800 véhicules de courtoisie ont été déployés dans le réseau de concessionnaires des pays concernés, "afin que les clients puissent les utiliser lorsqu'ils ne sont pas en mesure de conduire les leurs", a indiqué un porte-parole de Stellantis jeudi, confirmant une information du Parisien.

Au total, 32.000 véhicules de courtoisie devraient être disponibles pour les clients tout au long du mois de juin. Environ 14.000 véhicules ont déjà été réparés et 218.000 clients ont suivi le processus d'enregistrement.

Mais au total, ce sont 605.772 véhicules qui sont concernés par le rappel dans une vingtaine de pays en Europe du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le constructeur a demandé à leurs propriétaires "de cesser immédiatement de conduire leur véhicule".

Le rappel concerne 497.171 Citroën C3 et 108.601 DS3, "des modèles qui ont été produits entre 2009 et 2019, qui ne sont plus commercialisés", a indiqué un porte-parole.

Le rappel est lié à la détérioration du gaz contenu dans les airbags, du propergol, selon Stellantis. En cas d'accident, lorsque l'airbag se déclenche, des particules ou des petites pièces pourraient être projetées avec le coussin gonflable et occasionner des blessures.

En France, 181.734 Citroën C3 et 65.149 DS3 sont visées par cette procédure. Mais seul le sud du pays est concerné par le rappel, c'est-à-dire les régions situées "au sud d'une ligne Clermont-Ferrand/Lyon", car la détérioration du gaz peut être favorisée par la chaleur et l'humidité, selon Stellantis.

Le constructeur dit comprendre que "cette étape initiale de la campagne suscite des préoccupations et de la frustration chez certains clients, même avec toute la planification et la préparation, dans lesquelles les autorités, les fournisseurs, les réseaux de concessionnaires et d'autres parties prenantes clés étaient activement impliqués, ainsi que le travail diligent et les meilleurs efforts de l'entreprise".

Quelque 200 salariés sont chargés de répondre aux questions des clients et 180 agents supplémentaires seront déployés au cours des deux prochaines semaines, a assuré Stellantis.