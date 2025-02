Rebond raté pour Wall Street, minée par la tech

Un trader au New York Stock Exchange (NYSE) le 26 novembre 2024

La Bourse de New York a terminé globalement en baisse lundi, le rebond attendu après la lourde chute de vendredi ayant été empêché par le recul de certaines grandes capitalisations du secteur de la tech.

Le Dow Jones a grappillé 0,08%. En revanche, l'indice Nasdaq a reculé de 1,21% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,50%.

"Il n'y a pas de grand changement dans l'attitude (du marché, ndlr) par rapport à vendredi, avec des inquiétudes concernant le ralentissement modeste de la croissance économique aux Etats-Unis pour le premier trimestre ainsi que sur l'inflation, en raison de l'incertitude politique" entretenue par l'administration Trump, selon Angelo Kourkafas, d'Edward Jones.

"Le marché adopte donc une approche attentiste, toujours proche de ses plus hauts niveaux historiques, mais pour continuer à progresser, il faudra probablement que l'incertitude politique commence à se dissiper" avec comme "premier catalyseur" les droits de douane sur le Canada et le Mexique, estime auprès de l'AFP l'analyste.

Lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche avec Emmanuel Macron, Donald Trump a affirmé de son côté qu'il relèverait les droits de douane appliqués au Canada et au Mexique "à la date prévue", c'est-à-dire samedi 1er mars.

Cette déclaration, prononcée quelques dizaines de minutes avant la clôture de Wall Street, a amplifié les pertes des indices Nasdaq et S&P 500, et amputé le Dow Jones d'une partie de ses gains.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait à 4,40% contre 4,43% vendredi en clôture.

La place américaine a aussi été plombée par le net recul de plusieurs grandes capitalisations technologiques.

L'action du géant chinois Alibaba a chuté de plus de 10% lundi à New York, après que le groupe a annoncé vouloir investir 50 milliards d'euros "au cours des trois prochaines années" dans l'intelligence artificielle (IA) et le "cloud" (informatique dématérialisée).

Cette annonce est intervenue quelques jours après une rencontre de bon augure entre son cofondateur Jack Ma et le président Xi Jinping.

Le groupe d'analyse de données Palantir a lui aussi dévissé de plus de 10%, marquant sa quatrième clôture en baisse de suite, après l'annonce par le ministère américain de la Défense d'une revue de son budget.

Le Pentagone a affirmé mercredi avoir ordonné une évaluation de ses dépenses pour rediriger quelque 50 milliards de dollars à des programmes davantage alignés sur les "priorités" du président américain, après la publication d'un article du Washington Post évoquant d'importantes coupes budgétaires dans l'armée.

Le géant du secteur des semi-conducteurs et deuxième capitalisation mondiale Nvidia reculait lui aussi (-3,09%), à l'approche de ses résultats trimestriels, qui seront scrutés par les investisseurs lors de leur publication mercredi.

Plus tard dans la semaine, les acteurs de marché accueilleront la publication vendredi de l'indice des prix PCE, privilégié par la banque centrale américaine (Fed). Cet indice a récemment progressé (à +2,6% sur un an en décembre). L'objectif de la Fed est de le ramener à 2%.

Au tableau des valeurs, Microsoft a reculé (-1,03%) après la publication d'informations selon lesquelles le géant américain aurait annulé des contrats de location pour des centres de données aux États-Unis, principal vivier de croissance du groupe.

Selon certains médias américains, l'entreprise a déclaré qu'elle pourrait procéder à certains ajustements d'infrastructure, mais qu'elle prévoyait toujours de dépenser plus de 80 milliards de dollars en investissements au cours de son exercice décalé, qui se termine en juin.

Le géant américain du café Starbucks, dont les ventes reculent depuis plusieurs trimestres, va réduire son personnel administratif de plus d'un millier de postes et va commencer début mars à simplifier son menu de boissons et d'aliments. Son action a gagné 1,29% lundi.