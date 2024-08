Record battu dans le canal du Panama du navire ayant la plus grande capacité de transport

Un navire marchand d'une capacité de 17.640 conteneurs, sous pavillon du Liberia, a battu vendredi le record du navire ayant la plus grande capacité de transport de marchandises à avoir traversé le canal de Panama au cours de ses 110 années d'exploitation, a annoncé l'autorité du canal.

Le porte-conteneurs MSC Marie, d'une longueur de 366 mètres et d'une largeur de 51 mètres, a traversé le canal depuis le port mexicain de Manzanillo, dans le Pacifique, jusqu'à un port des Caraïbes panaméennes.

Pour son passage, il a payé un péage de plus de 1,3 million de dollars.

Le MSC Marie est devenu le "navire ayant la plus grande capacité de transport de marchandises à avoir jamais traversé la voie d'eau interocéanique", a indiqué l'Autorité du canal de Panama dans un communiqué, en précisant que le précédent record était détenu par l'Ever Max, d'une capacité de 17.312 conteneurs, qui avait traversé le canal en 2023.

Le canal de Panama, long de 80 kilomètres, a été inauguré par les États-Unis le 15 août 1914. Depuis, plus d'1,2 million de navires l'ont emprunté.

La voie d'eau a été élargie en 2016 pour permettre le passage de navires plus grands et plus profonds.

En transitant par le Panama, les navires passent de l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes en huit heures environ, sans avoir à aller jusqu'au Cap Horn.