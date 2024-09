Recrues, nouvelle grille: RTL veut montrer son "esprit de conquête", selon son président

Avec de gros recrutements cet été, dont celui de Thomas Sotto à la matinale, RTL veut montrer son "esprit de conquête", a déclaré son président Régis Ravanas à l'AFP jeudi, alors que France Inter reste le solide leader des audiences radio.

"Proximité, mouvement et esprit de conquête, c'est ce qu'on voudrait imprimer avec cette nouvelle grille", a assuré M. Ravanas lors d'une délocalisation inédite des antennes de la radio au Mans pour 24 heures.

A l'intersaison, RTL, qui appartient au groupe M6, a particulièrement animé le mercato radio, en recrutant notamment Thomas Sotto (venu de "Télématin" sur France 2) et Faustine Bollaert.

Selon M. Ravanas, RTL voulait "avoir une grille la plus claire, lisible possible", ce qui passe par "des incarnations extrêmement fortes", comme Thomas Sotto, Julien Courbet, Eric Brunet, Lorànt Deutsch, Laurent Ruquier avec "Les grosses têtes", Yves Calvi ou Faustine Bollaert.

De quoi espérer à terme reprendre à France Inter la place de première radio du pays, qu'elle occupe ces dernières années ? "Reprendre la première place, je ne sais pas, mais l'objectif c'est de reprendre l'offensive, montrer que RTL est en mouvement et essayer de conquérir de nouveaux auditeurs", a répondu le dirigeant.

Selon la dernière vague des audiences radio publiée par Médiamétrie, France Inter a été écoutée par 6,8 millions d'auditeurs par jour sur la période d'avril à juin, contre 5 millions pour RTL, deuxième.

En duo avec Amandine Bégot, Thomas Sotto est désormais à la tête d'une matinale allongée d'une heure, jusqu'à 10h, et remodelée après avoir été animée pendant 10 ans par Yves Calvi. Ce dernier a pris la case 18h-20h avec la journaliste Agnès Bonfillon.

Avec l'arrivée de nouveaux chroniqueurs, comme l'ex-PDG de Fayard Isabelle Saporta et le directeur du Point Etienne Gernelle, "nous avons investi dans cette matinale pour que ça crée un moment fort dans la grille de RTL et pour pouvoir donner plus de temps à l'explication", a indiqué M. Ravanas.

De manière générale, RTL souhaite donner "plus de place à l'information".

"Ca s'est traduit par six heures de plus par semaine pour l'information: une heure de plus par jour pour la matinale et une heure de plus à 18h le samedi. C'est considérable dans une grille", a fait valoir le patron de la station.