Réforme de l'audiovisuel public: appels à la grève à France Télévisions et Radio France

Les syndicats de France Télévisions et Radio France appellent à des grèves de deux jours et un jour respectivement, pour protester contre le projet gouvernemental de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public

Les syndicats de France Télévisions et Radio France appellent à des grèves de deux jours et un jour respectivement, pour protester contre le projet gouvernemental de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public, ont-ils annoncé mercredi.

Les préavis de grève portent sur les journées du lundi 31 mars et mardi 1er avril à France Télévisions, et du mardi 1er avril à Radio France.

"Ce projet de réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public et les baisses budgétaires associées auront de graves conséquences s'il est adopté", écrivent les syndicats CGT, CFDT, FO, SNJ et SUD de France Télévisions dans leur préavis.

Ils craignent "une mise en danger des services et des programmes proposés aux publics, contraints par des budgets qui ne cessent de se réduire", ainsi qu'un "risque de mainmise politique aggravée en cas de gouvernance toujours plus verticale et réduite".

"Ce projet aura pour conséquence de démanteler notre entreprise en la plaçant sous la tutelle de France Télévisions", estiment pour leur part les syndicats CFDT, CGT, FO, SNF, Sud et Unsa de Radio France.

Un projet de réforme de l'audiovisuel public est sur les rails, porté par la ministre de la Culture Rachida Dati.

Il s'agit de créer une holding, France Médias, chapeautant quatre filiales (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l'audiovisuel) sous l'autorité d'un ou d'une présidente.

Le projet initial prévoyait une fusion des sociétés, dans une sorte de BBC à la française, mais il avait été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024.

Le texte sur lequel s'appuie le projet, une proposition de loi du sénateur du Val-de-Marne Laurent Lafon (Union centriste), est inscrit à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale le 10 avril, mais cet examen pourrait être décalé.

Début mars, Mme Dati a confié à Laurence Bloch, ex-directrice des antennes de Radio France, une "mission d'accompagnement" sur la réforme de l'audiovisuel public".