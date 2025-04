Réforme de l'audiovisuel public: examen par les députés suspendu après un accrochage avec Dati

Radio France et France Télévisions en tête, les personnels de l'audiovisuel public sont appelés à nouveau à la grève mardi contre le projet de rapprochement de leurs entreprises

Le projet de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public, Radio France et France Télévisions en tête, a connu mardi soir un nouveau coup de frein. Son examen par les députés en commission a été suspendu après un accrochage avec Rachida Dati.

Des députés de gauche ont dénoncé un "grave" incident entre la ministre de la Culture et une fonctionnaire, ce que Mme Dati conteste.

La ministre de la Culture Rachida Dati, le 18 mars 2025 à Paris AFP/Archives

"Il y a eu un échange vif avec une administratrice", hors caméras, selon l'entourage de la ministre, qui récuse toute insulte. La décision de suspendre l'examen du texte est "politique" car la gauche n'obtenait pas les votes voulus, a-t-on ajouté de même source à l'AFP.

De son côté, la présidente de la commission des Affaires culturelles, la socialiste Fatiha Keloua Hachi, a évoqué la "prise à partie" d'une fonctionnaire durant cette pause.

"Je ne peux tolérer ce type de comportement" et "ai décidé de suspendre l'examen de ce texte" de réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public, a-t-elle annoncé, alors que les débats avaient démarré dans l'après-midi et qu'un millier d'amendements restent au menu.

Le gouvernement venait de déposer des amendements de dernière minute, pratique contre laquelle la gauche s'était élevée. Mais selon l'entourage de la ministre, ceux-ci étaient justement "une réponse à l'obstruction massive de la gauche".

La reprise des débats mercredi matin, comme initialement prévu, est incertaine.

"Si cette réforme n'intervient pas, l'affaiblissement sera inévitable" face à la concurrence des plateformes notamment, avait martelé la ministre en ouvrant les échanges.

Déjà validée en première lecture au Sénat en 2023, la proposition de loi portant la réforme prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France, l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), sous l'autorité d'un(e) président(e).

Contrairement aux plans initiaux, France Médias Monde, branche internationale de l'audiovisuel public français (RFI, France 24), pourrait être exclue de cette holding. C'est ce que préconise finalement le gouvernement, dans une évaluation de la réforme consultée par l'AFP, et c'est ce qui a été voté par amendement avant l'arrêt de la réunion.

grève et rassemblement

Serpent de mer, le projet d'origine prévoyait carrément une fusion des sociétés, dans une sorte de BBC à la française, mais il a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée mi-2024.

Aujourd'hui, "cette réforme n'est pas un projet de fusion" et elle "ne se fera pas contre l'intérêt des salariés", a affirmé Mme Dati, 15 à 16.000 postes étant concernés.

Mardi en début d'après-midi, plusieurs centaines d'opposants au projet se sont rassemblés près du Palais Bourbon.

"La holding ressemble furieusement à une fusion. Ça nous promet des années et des années de souffrance", a lancé au micro Matthieu Darriet, du SNJ (Syndicat national des journalistes) de Radio France.

"L'objectif est de faire des économies", a renchéri Pierre Mouchel, délégué central CGT à France Télévisions.

Comme la première lundi, une deuxième journée de grève dans les entreprises concernées a surtout eu des conséquences à Radio France.

Selon le SNJ, 72% des journalistes étaient en grève.

A France Télévisions, dont la présidente Delphine Ernotte Cunci soutient le projet, le taux de grévistes était de 9% sur la journée, d'après la direction.

Des préavis avaient également été déposés à France Médias Monde et l'Ina.

L'arrivée de la réforme dans l'hémicycle de l'Assemblée est programmée le 10 avril mais elle pourrait être décalée en raison de l'examen préalable d'un autre texte sur la simplification de la vie économique.

Début mars, Mme Dati a confié à Laurence Bloch, ex-directrice des antennes de Radio France, une "mission d'accompagnement" sur le projet, dont les conclusions sont attendues dans les prochaines semaines.

La note d'évaluation de la réforme par le gouvernement évoque la création de nouvelles filiales par la société mère France Médias: franceinfo pour des coopérations plus poussées entre radio et télé et Ici pour réunir les réseaux régionaux.

Rachida Dati espère une adoption définitive à l'été.

Le calendrier est serré pour ce texte soutenu par les macronistes et la droite. Le Rassemblement national souhaite lui, à terme, une privatisation pure et simple de l'audiovisuel public.