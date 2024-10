Renault relance sa 4L en version électrique

La nouvelle 4L électrique est une version "à tout faire" de la R5 et arrivera en 2025, a indiqué Renault lundi lors de sa présentation au Mondial de Paris.

"Renault 4 est la voiture à vivre de référence, c'est une véritable aventurière du quotidien, polyvalente à souhait, à l'aise en ville comme à la campagne, seule ou en famille", a estimé Fabrice Cambolive, directeur général de la marque, lors de la présentation du nouveau modèle.

Phares ronds, feux arrière, coffre incliné, toit en toile: cette "R4" reprend les formes et quelques détails de la 4L originale, qui s'était vendue à plus de huit millions d’exemplaires dans plus de 100 pays.

Haute sur ses roues, mais moins typée "SUV" que le premier concept présenté en 2022 par Renault, cette R4 sera fabriquée à partir de 2025 à Maubeuge dans le Nord.

Elle se positionnera dans la gamme Renault au-dessus de la R5 à partir de 2025, avec des batteries de 40 ou 52 kWh, qui promettent des autonomies de 300 et 400 kilomètres. Une nouvelle Twingo est aussi prévue pour 2026.

Pour Fabrice Cambolive, "Twingo illustre l'ambition de Renault de rendre les véhicules électriques accessibles à tous".

L'arrière de nouvelle 4L électrique de Renault présentée en avant-première à la presse, le 7 octobre 2024 Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne AFP

"Tous les +early adopters+ (premiers clients, passionnés) ont déjà acheté une voiture électrique", a souligné Gilles Vidal, directeur du design chez Renault, lors d'une présentation à la presse début octobre. "Peut-être que la deuxième vague de clients a été conquise avec le Scenic (avec plus d'autonomie). Il faut aller chercher une troisième vague", a estimé le designer.

Il y avait un "équilibre retrofuturiste" à trouver, donc les "éléments de reconnaissance" de la R4 ont été "traités de manière ultra-contemporaine", a-t-il dit. Et là où une R5, lancée en grande pompe aussi au Mondial de Paris, est "un peu plus stylée", la R4 doit être "à tout faire", a commenté Gilles Vidal.

La marque veut ainsi toucher les familles ou les automobilistes à la recherche d'une voiture polyvalente et un peu plus spacieuse que la petite R5.

Le siège passager se replie à l'avant pour former une tablette, le seuil du grand coffre est bas pour s'y asseoir "quand on veut pique-niquer" et les coins des pare-chocs sont facilement remplaçables une fois abîmés, a expliqué Bruno Vanel, directeur de la performance produit chez Renault.