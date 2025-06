René-Marc Chikli, défenseur du tourisme, de l'avènement du net à la crise du Covid

René-Marc Chikli, 76 ans, quitte la présidence du syndicat des tour-opérateurs français (Seto) qu'il occupe depuis 29 ans, durant lesquels le secteur a fait face à de multiples crises, des attentats à la pandémie de Covid-19 en passant par l’éruption du volcan Eyjafjöll, le tsunami en Indonésie ou la concurrence d'internet.

"Il a le tour-operating dans le sang, c'est son ADN", constate Valérie Boned, présidente du syndicat des Entreprises du Voyage qui le connaît depuis 25 ans.

"Le métier de tour-opérateur est un vrai métier qui mérite sa propre défense", estime René-Marc Chikli. Il explique à l'AFP aimer "chercher des solutions quand il n'y a pas de solutions" et "négocier avec les autorités ou l'aérien" dans un secteur où "il se passe toujours quelque chose".

Ses parents travaillaient déjà dans le tourisme — ils étaient hôteliers en région parisienne —, mais pas lui au départ: après une formation d'expert-comptable, il commence sa vie professionnelle dans le cabinet d'audit Horwath & Horwath.

A 23 ans, il se retrouve en Indonésie pour une mission de six mois. "Ça a été une grande expérience. Rien que pour y aller, il fallait faire trois escales", se souvient-il.

Il découvre le goût du voyage. "Je suis devenu l'international du cabinet et j'ai beaucoup voyagé", raconte-t-il à l'AFP. Parmi ses clients, la chaîne d'hôtels Méridien qu'il rejoint en 1989 et où il restera quinze ans.

"On est venu me chercher pour sauver Jet Tours au bord de la faillite", raconte-t-il. "On l'a bien restructurée et on a eu un facteur chance: la faillite de quelques tour-opérateurs concurrents".

En 1995, il devient président de l'association des tour-opérateurs français Ceto (qui en 2013 deviendra Seto, Syndicat des Entreprises du Tour Operating).

En 1999, le Club Méditerranée fait l'acquisition de Jet Tours et René-Marc Chikli garde la présidence du Ceto.

"On me demandait de gérer l'institutionnel. L'institutionnel, c'est quoi ? C'est gérer les emmerdes à la place des autres", s'amuse-t-il.

Pour Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde et ex-vice-président du Seto, René-Marc Chikli "est quelqu'un de très organisé, un vrai pro", confie-t-il à l'AFP. Et "c'est un fidèle", qui "laisse les autres faire."

"Sous un dilettantisme uniquement apparent (...), il dissimule une grande capacité de résistance", décrit Jean-Pierre Mas, ancien président des Entreprises du voyage et aujourd'hui médiateur du Tourisme.

"Inoxydable"

René-Marc Chikli est "pugnace, sanguin, inoxydable, diplomate quand il veut, et fédérateur", ajoute-t-il.

"Nos fonctions nous mettaient en situation de conflit. Nous avons joué avec ça. Aujourd'hui nous travaillons en parfaite harmonie: il préside la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) dont je suis le médiateur", poursuit-il.

Les fumées du volcan Eyjafjöll qui ferment des centaines d'aéroports et le Covid auront été les crises les plus mémorables pour René-Marc Chikli. "Le nuage a été une sainte horreur, tout le monde était perdu, paumé" et pour le Covid, "ce n'est pas le combat avec le gouvernement qui m'a marqué c'est de remonter le moral des adhérents", se souvient-il.

"Je pars la tête haute. Je suis sûr qu'il y aura une très belle continuité" avec Patrice Caradec, qui lui succède.

Des échecs? "Oui, bien sûr mais pas des échecs marquants", dit-il. "Mon gros échec c'est d'avoir fondé la CAT (Confédération des acteurs du tourisme) et c'est devenu une direction du tourisme bis", souligne-t-il. "Cela n'a aucun intérêt: si vous faites une confédération, c'est pour faire face à l’État, pas pour être un écrivain public de l’État", s'agace-t-il.

Valérie Boned reconnaît que "René-Marc est très direct et très franc". Elle se rappelle aussi "l'attention, la reconnaissance et la bienveillance" que lui a portées René-Marc Chikli dès ses débuts.

Et maintenant, va-t-il arrêter toute activité touristique? "J'aime le golf mais le golf ne m'aime pas", s'amuse l'intéressé. Alors il sera "peut-être au comité stratégique d'entreprises", dit-il.

"Ce que je veux éviter, c'est la bagarre tous les jours, j'ai donné. Je veux quelque chose de plus paisible."