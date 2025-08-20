Rentrée scolaire: la CGT appelle à boycotter les fournitures du groupe Hamelin

Le
20 Aoû. 2025 à 14h17 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
À l'approche de la rentrée scolaire, le syndicat CGT appelle à boycotter les fournitures du papetier Hamelin en dénonçant la situation des salariés d'une filiale en Charente, "sans ressources" après un plan social suivi d'une liquidation judiciaire

À l'approche de la rentrée scolaire, le syndicat CGT appelle à boycotter les fournitures du papetier Hamelin en dénonçant la situation des salariés d'une filiale en Charente, "sans ressources" après un plan social suivi d'une liquidation judiciaire

AFP/Archives
HUGO MATHY
Partager 2 minutes de lecture

À l'approche de la rentrée scolaire, le syndicat CGT appelle à boycotter les fournitures du papetier Hamelin en dénonçant la situation des salariés d'une filiale en Charente, "sans ressources" après un plan social suivi d'une liquidation judiciaire.

En février, le groupe basé à Caen, l'un des leaders européens du secteur, a fermé son site de Lecas Industries à Nersac près d'Angoulême, en licenciant 69 salariés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Les syndicats avaient négocié diverses mesures d'accompagnement mais leur mise en œuvre a été suspendue depuis la liquidation judiciaire de l'entreprise, fin juin.

"L'allocation de rentrée scolaire (versée par l'État aux familles en fonction de leurs revenus, NDLR) ne doit pas servir à un patron voyou", accuse la CGT dans un communiqué en appelant à boycotter les agendas et cahiers de marques Oxford, L'Étudiant ou Conquérant, parmi d'autres fournitures vendues par Hamelin.

Pour le syndicat, en se plaçant en faillite, le groupe a voulu "se soustraire à ses obligations" envers les salariés licenciés dans le cadre du PSE.

"Depuis juin, ils sont sans revenus", déplore Philippe Desbordes, délégué CGT. Pas d'indemnité, pas de salaire, pas de formation, pas de possibilité de s'inscrire au chômage, détaille-t-il. "On ne peut rien faire, on est sans ressources, à moins de s'asseoir sur les conditions d'un PSE qu'on a mis quatre mois à négocier."

Contacté par l'AFP, le président du directoire du groupe Hamelin, Éric Joan, "déplore sincèrement" une situation dont le groupe, selon lui, "ne peut toutefois absolument pas être tenue pour responsable".

L'intervention de l'Inspection du Travail "pour interdire le licenciement de neuf salariés protégés (délégués du personnel, NDLR) a créé une charge incapable à assumer", explique le dirigeant, alors que les salaires et le PSE "allaient être intégralement pris en charge par les actifs résiduels de l'entreprise et le fonds national de garantie des salaires" (AGS).

Me Ralph Blindauer, avocat des salariés, met en cause de son côté "une cessation de paiements artificielle" et a saisi la justice pénale pour "escroquerie".

Le parquet de Caen a fait appel, lui, de la décision rendue par le tribunal de commerce de la ville. La date de l'audience n'est pas encore connue. Les salariés espèrent, in fine, que la justice annulera la liquidation et fera appliquer le PSE.

En parallèle, 55 des 69 licenciés ont saisi les prud'hommes en réclamant les salaires et les indemnités impayés depuis juin.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Jean-Pierre Papin le 5 mars 2023, à Rennes
Économie

Jean-Pierre Papin rejoint RMC comme consultant

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025
Économie

Wall Street évolue en baisse, attend un signe de la Fed

Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le 25 juin 2025 à Washington.
Économie

USA: Trump appelle à la démission d'une responsable de la Réserve fédérale

44.84044, -0.5805

À la une

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

International

Guerre à Gaza: Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour détruire les derniers bastions du Hamas

International

Crise Netanyahu-Macron: le Crif dénonce de "vaines polémiques", la gauche une "instrumentalisation" de l'antisémitisme

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

TERRIENNES

En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?