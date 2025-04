Retraites : le Medef pose son veto à toute augmentation des cotisations

Le Medef, qui est en ce moment en pleine concertation sur les retraites avec d'autres partenaires sociaux, a affiché mardi son veto à toute augmentation des cotisations patronales ou salariales pour financer les pensions.

"S'accorder sur les modalités d'équilibre du système, sans augmentation des cotisations patronales et salariales, est (...) un préalable à l'examen nécessaire de tous les autres sujets", a indiqué l'organisation patronale dans un communiqué de presse.

"La situation très préoccupante des finances publiques de notre pays, le net durcissement du contexte international, confirment la nécessité absolue de tenir fermement cette ligne", ajoute-t-elle.

La déclaration patronale semble traduire une certaine tension entre les cinq organisations qui participent encore à l'ex-"conclave" sur les retraites (Medef et CPME côté patronat, CFDT, CFE-CGC et CFTC côté syndicats de salariés).

Ces cinq organisations tentent de se mettre d'accord sur une "note d'objectifs", une feuille de route qui doit permettre de cadrer la suite de leurs travaux et de marquer une autonomisation des partenaires sociaux par rapport au gouvernement Bayrou, à l'origine de cette concertation sur les retraites.

Jeudi dernier, à l'issue de la dernière réunion de ce qui a été appelé "conclave", la CFDT s'était réjouie de l'avancée des discussions, estimant qu'il s'agissait d'un "travail finalisé".

Mais les cinq organisations n'avaient pas caché que la version définitive, qui affiche notamment un objectif partagé d'équilibre financier du régime des retraites, devait encore trouver une formulation définitive sous la plume de Jean-Jacques Marette, l'animateur des travaux.

Les cinq organisations se retrouvent jeudi après-midi pour une nouvelle séance de discussions.

Elles se verront notamment présenter le deuxième rapport demandé à la Cour des comptes par le Premier ministre François Bayrou.

Ce rapport doit examiner les liens entre le système de retraite et le fonctionnement de l'économie, et notamment l'emploi et la compétitivité.