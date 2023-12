Rockstar Games met en ligne la bande-annonce du nouveau GTA, prévu pour 2025

Le studio Rockstar Games a mis en ligne lundi une première bande-annonce du prochain volet de "Grand Theft Auto" (GTA), dix ans après la sortie du précédent opus du très populaire et controversé jeu d'action.

La vidéo diffusée sur X (anciennement Twitter) et sur YouTube montre un décor inspiré de Miami, et, pour la première fois, un personnage féminin principal. La sortie de ce nouvel opus, baptisé "GTA VI" est prévue pour 2025.

La bande-annonce devait être présentée mardi, mais elle a "fuité", a indiqué le studio, qui a donc choisi de la diffuser lui-même.

Le jeu vidéo très attendu va donc revenir à "Vice City" (Miami) et promet à nouveau aux fans de jouer aux gangsters, des villas de Floride à la prison.

Selon la maison-mère de Rockstar Games, l'entreprise américaine Take-Two, l'ensemble de la franchise s'est vendue à 410 millions d'exemplaires dans le monde, dont 190 millions pour le dernier opus "GTA V" sorti en 2013 et recordman des ventes du secteur aux Etats-Unis tant en volume qu'en valeur.

Mais son succès n'a pas été exempt de polémiques notamment en raison de l'aspect sulfureux du jeu qui met en scène des individus aux comportements délictueux et qui incite, selon ses détracteurs, les joueurs à reproduire eux-mêmes les actes de leur personnage, des accusations rejetées par Take-Two.

La franchise a été bannie ou restreinte dans plusieurs pays.

Duo à la "Bonnie et Clyde"

Lors des épisodes précédents, les joueurs pouvaient incarner un membre de la mafia italienne à New York (ou Liberty City), suivre les traces du héros de Scarface Tony Montana à Miami (Vice City) ou se glisser dans la peau d'un ancien membre de gang à Los Angeles (Los Santos).

Au programme: vols de voiture, braquages, courses-poursuites, vente de drogue ou batailles de rue, sur fond de bande-son adaptée à l'époque et au style de la ville traversée.

Dans le jeu, "je peux me comporter d'une manière qui me causerait immédiatement des problèmes dans la vraie vie, voire même risquer la prison ou la mort", souligne l'analyste de Wedbush, Nick McKay.

Le jeu se veut volontairement politiquement incorrect, offrant au joueur la liberté d'agir comme il le souhaite "avec le diable sur son épaule", ajoute M. McKay.

"Dans la vie de tous les jours, notre comportement est largement dicté par ce que la société nous autorise ou nous interdit de faire. Dans GTA tout est possible quand on le veut et si cela a des conséquences, il suffit de relancer le jeu", détaille-t-il.

Au-delà de la question de la violence, la série a été fortement critiquée pour ses représentations particulièrement misogynes des femmes et caricaturales des minorités, sans parler des mises en scène de torture.

Cette fois-ci, la bande-annonce confirme les rumeurs d'un scénario avec un duo criminel à la "Bonnie et Clyde", dont un personnage féminin jouable, une première pour GTA.