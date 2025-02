Royaume-Uni: hausse inédite des dépenses de défense depuis la fin de la Guerre froide, selon Starmer

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé mardi que le Royaume-Uni allait s'engager dans une hausse de ses dépenses de défense, inédite "depuis la fin de la Guerre froide", à deux jours de sa rencontre à Washington avec le président américain Donald Trump.

Dans un discours surprise devant la chambre des Communes, Keir Starmer a déclaré que son gouvernement porterait le budget de la défense à 2,5% du PIB en 2027, contre 2,3% actuellement.

"Je peux annoncer que ce gouvernement va lancer la plus forte augmentation prolongée des dépenses de défense depuis la fin de la Guerre froide", a-t-il affirmé devant les députés.

Cette annonce de Keir Starmer intervient deux jours avant son déplacement à Washington où il doit rencontrer le président américain Donald Trump pour évoquer le sort de l'Ukraine.

Le gouvernement travailliste s'était déjà engagé à accroître son budget de la défense à 2,5% du PIB mais sans donner d'échéance. Il comptait dévoiler ses plans après la publication de sa revue stratégique de défense au printemps.

Mais depuis son retour à la Maison Blanche, le président américain Donald Trump a encore renforcé ses pressions sur les Européens pour qu'ils contribuent davantage à l'Otan, et a même laissé planer la menace d'une remise en cause du soutien militaire historique des Etats-Unis à l'Europe.

"Nous sommes dans un monde où tout a changé" depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a défendu Keir Starmer.

"La nature de la guerre a considérablement changé. C'est une évidence quand on regarde le champ de bataille en Ukraine, et nous devons donc nous moderniser et revoir nos capacités", a insisté le Premier ministre.

"Leader" dans l'Otan

A partir de 2027, le budget alloué aux services de sécurité et de renseignements porteront les dépenses totales dans la défense à 2,6% du PIB, avec l'"ambition" d'atteindre 3% "durant la prochaine législature", soit à partir de 2029, a encore détaillé Keir Starmer.

"Cet investissement signifie que le Royaume-Uni renforcera sa position de leader au sein de l'Otan et dans la défense collective de notre continent", a-t-il affirmé.

Londres veut être comme un pont entre les Etats-Unis et une Union Européenne décriée par l'administration Trump, mais le Royaume-Uni "doit rejeter tout faux choix" entre ses alliés, a insisté Keir Starmer.

Cette hausse des dépenses de défense se fera au détriment du budget britannique dédié à l'aide internationale au développement, qui passera de 0,5% à 0,3% du PIB sur la période.

"Ce n'est pas une annonce que je suis heureux de faire" mais la sécurité des Britanniques est "la priorité numéro 1 de ce gouvernement", a défendu Keir Starmer.

Il a assuré que le Royaume-Uni continuerait de "jouer un rôle humanitaire" au Soudan, en Ukraine et à Gaza, et soutiendrait l'effort mondial face au réchauffement climatique.

Il a également réitéré le soutien de son pays envers l'Ukraine face à la Russie.

"Nous devons soutenir l'Ukraine parce que si nous ne parvenons pas à obtenir une paix durable, alors l'instabilité économique et les menaces pour notre sécurité ne feront que croître", a-t-il déclaré.

Durant son déplacement à Washington, quelques jours après le président français Emmanuel Macron, Keir Starmer espère convaincre Donald Trump d'apporter des garanties de sécurité américaines à Kiev dans la perspective d'une résolution du conflit.

Face aux députés, il a affirmé que Londres comptait "s'assurer" que les Ukrainiens "négocient leur avenir", alors qu'Américains et Russes ont discuté directement d'une résolution du conflit, sans impliquer Kiev.