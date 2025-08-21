Russie: le prix du carburant monte en flèche après des attaques ukrainiennes contre des raffineries

Le
21 Aoû. 2025 à 13h48 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Partager 2 minutes de lecture

Les prix du carburant approchaient des niveaux record jeudi en Russie, selon les données de la bourse, après une série d'attaques ukrainiennes sur des raffineries.

L'Ukraine cible régulièrement les raffineries et les dépôts de pétrole russes pour entraver leur capacité à financer l'offensive lancée contre son territoire en 2022.

Les dernières attaques surviennent en pleine saison des vacances estivales.

Pour tenter de calmer les prix, la Russie, l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, a suspendu le mois dernier ses exportations d'essence, une mesure qui semble avoir eu peu d'effet.

AI-92 et AI-95, les deux mélanges de carburant les plus populaires en Russie, se négociaient à 72,663 et 81,342 roubles par tonne (environ 774 et 866 euros), proches de leurs records, selon des données de la bourse de Saint-Pétersbourg.

Le courtier russe BKS a expliqué cette hausse par "la haute saison, les réparations et de nouveaux accidents dans les raffineries", notant une demande accrue de carburant car les gens ont tendance à conduire davantage pendant l'été.

Les attaques ukrainiennes ont également perturbé les voyages aériens et ferroviaires, contribuant encore à cette augmentation, selon le courtier.

La situation a pu être aggravé par "les perturbations récentes dans les raffineries d'Afipsky, Riazan et Saratov", d'après cette même source.

L'Ukraine a dit avoir frappé ces trois infrastructures en août, mais la Russie n'a pas officiellement confirmé de dégâts ou de mise à l'arrêt.

Le ministère russe de l'Énergie a lui attribué les prix élevés à "la haute demande saisonnière et les travaux agricoles", sans mentionner les attaques ukrainiennes.

Il a soutenu l'idée de prolonger la suspension des exportations de carburant pour le mois de septembre.

La pénurie de carburant touche particulièrement le sud et l'Extrême-Orient russe ainsi que les territoires ukrainiens occupés, selon les autorités locales.

Économie
RUSSIE, Fédération de

Dans le même thème - Économie

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025
Économie

Wall Street poursuit sa baisse, entre aversion au risque et craintes économiques

Voyager en train plutôt qu'en avion à travers l'Europe est plus cher dans 54% des cas, selon une étude de Greenpeace Europe
Économie

Le train reste majoritairement plus cher que l'avion pour les trajets européens, selon Greenpeace

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Brussels, le 21 août 2025
Économie

Droits de douane américains: voitures à 15%, pas d’exemptions pour le vin européen

55.75222, 37.61556

À la une

International

L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

"Pour nous, c'est un héros": la France va restituer à Madagascar des reliques royales, dont le crâne du roi Toera

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

International

Génocide des Tutsi au Rwanda: des juges françaises ordonnent un non-lieu pour Agathe Habyarimana

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin