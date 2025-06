Saison record pour CNews, toujours numéro un avec la nouvelle numérotation TNT

CNews a entériné son statut de première chaîne d'information au terme d'un mois et d'une saison records, selon les chiffres Médiamétrie

CNews a entériné son statut de première chaîne d'information au terme d'un mois et d'une saison records, une hiérarchie que n'a pas bouleversée le changement de numérotation de la TNT survenu en juin, selon les chiffres Médiamétrie dévoilés lundi.

Des quatre chaînes d'info, LCI, toujours troisième derrière BFMTV et devant franceinfo, est celle qui a le plus profité de leur regroupement sur la télécommande, le 6 juin, dans un contexte de forte actualité internationale.

CNews, qui a détrôné BFMTV pour la première fois il y a un peu plus d'un an, s'est félicitée lundi d'avoir signé de septembre à juin la plus forte progression du PAF, toutes chaînes confondues, pour atteindre 3,2% de part d'audience (PDA) en moyenne, contre 2,7% sur la saison 2023-2024.

Passée du canal 16 au 14, la chaîne d'info dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré a enregistré 3,6% de PDA en juin, soit 0,1 point de plus que son précédent record de juin 2024 - marqué par la dissolution de l'Assemblée nationale - et 0,2 point de plus qu'en mai 2025.

Cinquième chaîne nationale en juin devant France 5, elle creuse encore l'écart avec BFMTV, distancée de 0,7 points, à 2,9% de PDA.

BFMTV, désormais installée sur l'ex-canal de LCP et Public Sénat (13), voit sa PDA baisser sur un an (-0,5 point) mais reste stable sur un mois.

L'ancienne leader, qui fait face à de nombreuses défections de journalistes depuis son rachat par l'armateur CMA CGM mi-2024, revendique toutefois chaque jour 12 millions de téléspectateurs en cumulé, contre 9 millions pour CNews.

LCI (ex-canal 26), qui a récupéré l'ancien canal 15 de BFMTV, grimpe elle à 2,3% de PDA en juin, son meilleur score depuis deux ans. La chaîne du groupe TF1 gagne ainsi 0,3 point sur un an et 0,5 point sur un mois.

Derrière, franceinfo, rapatriée du canal 27 au 16, se maintient sur un an à 1% de PDA en juin, soit 0,2 point de plus qu'en mai.

Le changement de numérotation découle de l'arrêt des chaînes C8 et NRJ12 sur la télévision numérique terrestre (TNT) fin février. Cela a ouvert la possibilité d'une remise en ordre plus logique des canaux, décidée par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.