Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires

À l'automne 2024, un rapport de la Cour des comptes demandé par le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, révèle l'impensable: l’endettement public du Sénégal pourrait atteindre près de 100 % du PIB. Derrière les chiffres, une dette cachée d’environ 7 milliards de dollars, accumulée entre 2019 et 2024 sous l’administration de Macky Sall.

Le
28 Aoû. 2025 à 09h45 (TU)
Par
Jules Lalanne Larrieu
dakar

Un camion passe devant le monument de la Renaissance africaine à Dakar, au Sénégal, le mardi 17 juin 2025.

AP Photo/Jon Orbach
Partager 1 minute de lecture

À l'époque, la révélation, sonne comme une bombe: 7 milliards de dettes, volontairement cachées. Pour les instances financières, la nouvelle est fracassante, notamment pour le FMI. L'institution décide en guise de réponse, de geler instantanément un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars. 

Presque un an après la découverte, le FMI a finalement laissé entrevoir, une reprises des appuis budgétaires. 

Renouer le contact

Au début de l'année 2025, le dialogue s’installe à nouveau. Une mission du FMI, dirigée par Edward Gemayel, séjourne à Dakar pour revisiter ces chiffres, échanger avec les autorités et appuyer ses analyses sur l’audit de la Cour des comptes. Dans ses déclarations, l’institution se montre conciliante, soulignant la détermination du gouvernement sénégalais à restaurer la transparence et adaptant ses outils à la lumière de cette crise.

Chargement du lecteur...

Si cette première visite était encourageante, le FMI attendait toujours de nouvelles données consolidées et un accord sur des mesures correctrices, seules conditions à l’examen de l’affaire par son Conseil d’administration.

Reprise des discussions

Ce mois d’août 2025 a marqué une nouvelle étape décisive. Une mission du FMI, du 19 au 26 août, a abouti à une réévaluation encore plus explosive: la dette publique est passée de 111 % du PIB fin 2023, à 118 % fin 2024. Malgré tout, l’institution financière a souligné la résilience de l’économie sénégalaise.

Mais le plus important, c'est que le FMI s'est dit, disposé à contribuer à l'élaboration d'un programmes de réformes visant à aider le pays à faire face aux difficultés économiques et financières. Autrement dit, le Fond Monétaire International a réouvert la voie à des appuis budgétaires pour aider Dakar. 

Ouf de soulagement et nouveau programme

Pour le gouvernement sénégalais, ce soutien du FMI représente un véritable soulagement. Dakar envisage désormais de soumettre un nouveau programme appuyé par l’institution, avec pour objectif de relancer l’économie, en alignement avec le plan de relance économique et la stratégie nationale de développement à l’horizon 2050, présentés en octobre dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko et son équipe gouvernementale.

Économie
International
Afrique
SÉNÉGAL

Dans le même thème - Économie

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris en hausse, les tensions politiques en toile de fond

Le gouvernement de Donald Trump a proposé jeudi de réduire la durée de séjour aux Etats-Unis des étudiants et journalistes étrangers, dans un contexte de renforcement des restrictions à l'immigration légale dans le pays
Économie

Trump veut restreindre la durée des visas des journalistes et étudiants étrangers

Le joueur d'échecs et influenceur français Julien Song, à la Blitz Society chess club à Paris, le 13 août 2025
Économie

Comme Julien Song, ces influenceurs qui ont mis à la mode le jeu d'échecs

À la une

International

Guerre en Ukraine: au moins 10 morts et plus de 30 blessés après de nouvelles attaques russes sur Kiev

International

Après la Moldavie, Macron et Merz veulent réaffirmer la renaissance du couple franco-allemand

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

États-Unis : nouveau tour de vis sécuritaire de Donald Trump

International

Ilan Halimi: deux hommes interpellés en Seine-Saint-Denis, suspectés d'avoir abattu un olivier lui rendant hommage

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

Terriennes

"Le voisinage est un maillon fondamental" pour lutter contre les violences conjugales ou domestiques