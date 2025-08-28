Sénégal: un an après la révélation de la dette cachée, le FMI ouvre la porte à des nouveaux appuis budgétaires

À l'automne 2024, un rapport de la Cour des comptes demandé par le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, révèle l'impensable: l’endettement public du Sénégal pourrait atteindre près de 100 % du PIB. Derrière les chiffres, une dette cachée d’environ 7 milliards de dollars, accumulée entre 2019 et 2024 sous l’administration de Macky Sall.

À l'époque, la révélation, sonne comme une bombe: 7 milliards de dettes, volontairement cachées. Pour les instances financières, la nouvelle est fracassante, notamment pour le FMI. L'institution décide en guise de réponse, de geler instantanément un programme d'aide de 1,8 milliard de dollars.

Presque un an après la découverte, le FMI a finalement laissé entrevoir, une reprises des appuis budgétaires.

Renouer le contact

Au début de l'année 2025, le dialogue s’installe à nouveau. Une mission du FMI, dirigée par Edward Gemayel, séjourne à Dakar pour revisiter ces chiffres, échanger avec les autorités et appuyer ses analyses sur l’audit de la Cour des comptes. Dans ses déclarations, l’institution se montre conciliante, soulignant la détermination du gouvernement sénégalais à restaurer la transparence et adaptant ses outils à la lumière de cette crise.

Si cette première visite était encourageante, le FMI attendait toujours de nouvelles données consolidées et un accord sur des mesures correctrices, seules conditions à l’examen de l’affaire par son Conseil d’administration.

Reprise des discussions

Ce mois d’août 2025 a marqué une nouvelle étape décisive. Une mission du FMI, du 19 au 26 août, a abouti à une réévaluation encore plus explosive: la dette publique est passée de 111 % du PIB fin 2023, à 118 % fin 2024. Malgré tout, l’institution financière a souligné la résilience de l’économie sénégalaise.

Mais le plus important, c'est que le FMI s'est dit, disposé à contribuer à l'élaboration d'un programmes de réformes visant à aider le pays à faire face aux difficultés économiques et financières. Autrement dit, le Fond Monétaire International a réouvert la voie à des appuis budgétaires pour aider Dakar.

Ouf de soulagement et nouveau programme

Pour le gouvernement sénégalais, ce soutien du FMI représente un véritable soulagement. Dakar envisage désormais de soumettre un nouveau programme appuyé par l’institution, avec pour objectif de relancer l’économie, en alignement avec le plan de relance économique et la stratégie nationale de développement à l’horizon 2050, présentés en octobre dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko et son équipe gouvernementale.