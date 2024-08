Sephora, confronté au ralentissement du marché, supprime des emplois en Chine

Face au ralentissement du marché, la chaîne de magasins de cosmétiques Sephora Chine appartenant au groupe LVMH supprime des emplois, "moins de 3%" des 4.000 employés en Chine, a-t-on appris auprès de la marque mercredi.

"Nos employés ont toujours été notre priorité absolue, et nous traitons ceux qui sont affectés avec le plus grand respect, en leur offrant des indemnités de départ, des compensations et des services de soutien à la carrière. Moins de 3% de notre personnel en Chine est concerné", a déclaré une porte-parole de Sephora, contactée par l'AFP à la suite d'une information de Bloomberg qui évoque 10% des effectifs touchés.

Cette décision est prise "en réponse à un environnement de marché difficile et pour assurer notre croissance future en Chine", selon la déclaration de la porte-parole.

"Sephora Chine est actuellement en train de rationaliser la structure organisationnelle de son siège afin de s'assurer que nous disposons des capacités nécessaires pour une croissance durable à long terme", a-t-elle ajouté.

L'enseigne emploie 4.000 personnes et possède 340 points de vente en Chine.

Sephora, une des 75 marques de LVMH - avec Louis Vuitton, Dior, Céline, etc - doit faire face, comme ses concurrents, à un ralentissement de la consommation en Chine, un des principaux marchés du luxe et des cosmétiques. Le géant asiatique est en proie à une crise inédite de son vaste secteur immobilier et à une consommation toujours faible.

Sephora est la deuxième division de LVMH en terme de chiffre d'affaires derrière Louis Vuitton, avec 14,35 milliards d'euros de ventes en 2023, selon une note de la banque HSBC. LVMH ne dévoile pas les ventes par marques.

En octobre, le PDG de Sephora Guillaume Motte déclarait au Monde et à l'AFP espérer atteindre les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel sans donner d'échéance.

Le principal marché de la marque reste les Etats-Unis avec 700 magasins auxquels s'ajoutent un millier de boutiques en partenariat avec la chaine de distribution Kohl's.