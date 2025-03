Séries Mania: le Grand Prix décerné à la série espagnole "Querer"

Le Grand Prix du festival Séries Mania, qui a baissé le rideau vendredi soir à Lille, a été attribué à la série espagnole "Querer", huis clos familial sur le viol conjugal, par le jury présidé par l'actrice et réalisatrice américaine Pamela Adlon.

Réalisé par Alauda Ruiz de Azúa, ce drame intime, qui a déjà rencontré un grand succès en Espagne, sera diffusé prochainement sur Arte.

On y suit Miren qui, après 30 ans de mariage et deux enfants, quitte son domicile et porte plainte contre son mari, qu'elle accuse de viols conjugaux. Adultes, ses fils doivent choisir entre la croire et soutenir leur père, qui clame son innocence.

Le jury de la compétition internationale, composé notamment du musicien des JO de Paris 2024, Victor Le Masne, et de la comédienne Karin Viard, a également décerné le prix de la meilleure actrice à l'Américaine Lili Reinhart pour la comédie dramatique "Hal & Harper".

L'Italien Luca Marinelli a quant à lui décroché celui du meilleur acteur pour le rôle-titre de "Mussolini: Son of the century", portrait de la montée au pouvoir du "Duce".

Preuve de la vitalité de la production espagnole, une autre série hispanique, "Celeste", a été couronnée par le jury du Panorama international, présidé par l'écrivaine Lola Lafon. Mêlant comédie et thriller, elle met en scène une as du fisc enquêtant sur une pop star, et s'inspire des déboires judiciaires de la chanteuse Shakira en Espagne.

Côté compétition française, Arte a remporté pour la troisième année consécutive le prix de la meilleure série avec "37 secondes", fiction sur le naufrage du Bugaled Breizh portée par Nina Meurisse et Mathieu Demy.

La réalisatrice espagnole Alauda Ruiz de Azúa, au festival du film de San Sebastian, en Espagne, le 27 septembre 2025 AFP/Archives

Toujours dans cette catégorie, Elsa Guedj a été sacrée meilleure actrice pour son rôle de rabbin dans "Le sens des choses" (Max), adaptation libre du livre de Delphine Horvilleur "Vivre avec nos morts", tandis qu'Arthur Dupont l'a été comme meilleur acteur pour "La famille rose" (Ciné+ OCS).

Enfin, le public lillois a récompensé "Empathie", série créée et incarnée par la Québécoise Florence Longpré, qui explore la question du trouble mental en suivant la psychiatre d'un hôpital pénitentiaire.

Selon un premier bilan, le festival, installé depuis 2018 dans les Hauts-de-France après huit éditions parisiennes, a accueilli cette année plus de 108.000 spectateurs, soit 10.000 de plus que l'année dernière, et 5.000 professionnels (+20%).