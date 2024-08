Sicile: l'espoir s'estompe au troisième jour de recherche des disparus du super yacht

La recherche des six disparus à bord du yacht de luxe "Bayesian" du magnat britannique Mike Lynch qui a fait naufrage lundi en Sicile a repris mercredi matin, mais les espoirs de trouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure.

Les opérations de recherche "se sont achevées tard hier soir (mardi, ndlr) et ont repris dès l'aube" ce jour, ont indiqué mercredi sur X les pompiers dont les plongeurs sont parvenus mardi à entrer dans le voilier couché sur le flanc droit à 50m de profondeur, "une opération longue et compliquée".

Un responsable des garde-côtes, le capitaine Vincenzo Zagarola, avait déclaré mardi à la radio italienne qu'il était "difficile d'imaginer" que les recherches puissent bien se terminer.

Mais des experts ont fait remarquer que les yachts tels que le "Bayesian" étaient conçus avec des portes étanches pouvant créer des poches d'air permettant une chance de survie pendant un certain temps.

"Il y a eu des cas de survivants dans ce genre de poches d'air", a rappelé Jean-Baptiste Souppez, expert britannique en ingénierie et membre de la Royal Institution of Naval Architects, dans un commentaire fourni par le Science Media Centre.

Il a cité le cas du marin nigérian Harrison Okene, secouru en 2013 après avoir passé près de trois jours piégé dans une poche d'air à la suite du chavirement de son navire dans une mer agitée au large du Nigeria.

"Il est tout simplement impossible de prédire si des poches d'air se sont formées sur le Bayesian", a-t-il cependant ajouté.

Quelques heures avant la tornade survenue lundi à l'aube, la fête battait son plein sur le "Bayesian", un yacht de 56 mètres de long battant pavillon britannique ancré à 700m du port de Porticello, à l'est de Palerme, et à bord duquel se trouvaient 12 passagers et 10 membres d'équipage.

Mike Lynch, un richissime homme d'affaire surnommé le "Bill Gates britannique", fêtait avec ses amis, collaborateurs et avocats sa relaxe en juin dans un procès pour fraude aux Etats-Unis qui aurait pu lui coûter de longues années de prison.

Le navire a sombré en quelques minutes et 15 personnes, dont neuf membres d'équipage, ont été sauvées, un membre à été retrouvé mort et six passagers sont encore portés disparus.

Ces six disparus sont Mike Lynch et sa fille Hannah, Jonathan Bloomer, président du conseil d'administration de Morgan Stanley International, une branche de la banque américaine, et de l'assureur Hiscox, ainsi que son épouse, et Chris Morvillo, un avocat qui a défendu Mike Lynch dans son procès aux États-Unis, ainsi que son épouse.