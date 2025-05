SNCF: la grève des chefs de bord perturbe peu le trafic TGV

La SNCF a prévu de faire rouler plus de neuf TGV sur dix en France pour le premier jour de la grève des contrôleurs vendredi et a promis de permettre à tous ses clients dont le train a été annulé d'en réserver un autre le jour même, sans frais.

Environ 60% des chefs de bord se sont déclarés grévistes sur le TGV vendredi. La SNCF a pourtant assuré "que tous les voyageurs pourront voyager le jour prévu vers leur destination".

Le syndicat SUD-Rail et un collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) ont appelé à la grève les 9, 10 et 11 mai pour réclamer une augmentation de leur prime de travail et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d'après eux.

Selon la direction du groupe public, le taux de grévistes devrait dépasser les 60% le samedi, avant un retour au niveau de vendredi le dimanche. Sur l'ensemble du week-end, la direction prévoit un trafic normal à 96% sur les TGV.

La plupart des trains pourront rouler grâce au déploiement de volontaires, cadres dans l'entreprise, qui ont reçu des formations spéciales d'une journée pour remplacer les contrôleurs grévistes dans les trains.

SNCF Voyageurs a également promis d'offrir à toutes les personnes dont le train a été annulé un bon de réduction de 50% sur leur prochain voyage.

Les trains régionaux, qui peuvent circuler sans chef de bord, rouleront eux normalement vendredi et samedi ainsi que les trains Intercités.

Le réseau francilien de la SNCF (transilien), qui comprend plusieurs lignes ou portions de RER, doit aussi connaître un trafic normal, a indiqué la SNCF.

La CGT-Cheminots, première organisation syndicale à la SNCF, a d'ores et déjà prévu une poursuite de la mobilisation en juin.

L'organisation a lancé mercredi un appel à la grève le 4 juin pour les conducteurs, en marge d'une table ronde consacrée à la prime dont ils bénéficient, le 5 juin pour toutes les catégories de cheminots, avec des revendications portant sur les salaires ou l'amélioration des conditions de travail, et le 11 juin pour les contrôleurs.

Au début de cette semaine, une grève des conducteurs à l'appel de la CGT-Cheminots a provoqué des perturbations sur les lignes régionales dans plusieurs régions comme les Hauts-de-France ou l'Ile-de-France.

D'après SNCF Voyageurs, "environ neuf TER sur dix auront circulé en France (pendant cette grève), et environ huit Transilien (trains de banlieue parisienne) sur dix, avec des disparités selon les régions ou les lignes".

Mercredi, SUD-Rail revendiquait 40% de conducteurs grévistes dans tout le pays et jusqu'à un train régional sur deux annulé en Ile-de-France.