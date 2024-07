SNCF: la ligne LGV Sud-Est paralysée, 80.000 voyageurs affectés

Par Loïc VENNIN à Dijon et Laure FILLON à Lyon, avec Anne-Sophie LASSERRE à Paris

Quelques jours après des sabotages ayant largement perturbé le trafic des TGV, la ligne Sud-Est était totalement interrompue mercredi matin entre Paris et Lyon, en raison d'orages dans l'Yonne, ce qui devrait affecter 80.000 voyageurs.

"Les agents ont estimé qu'ils ne pourraient pas récupérer rapidement les voies de la LGV et de la ligne classique. Tous les trains en ligne sont donc en train d'être ramenés en gare. Nous estimons que 80.000 voyageurs vont être impactés aujourd'hui", a indiqué la compagnie publique.

"L'heure de reprise est inconnue à l'heure où je vous parle", n'a pu que déclarer une porte-parole de la SNCF à l'AFP, peu avant 11H00.

"Il y a eu une cellule orageuse ce matin dans l'Yonne avec des arbres qui sont tombés sur des lignes classiques et surtout un arbre qui est tombé sur la ligne à grande vitesse, qui a été heurté par un TGV lancé à pleine vitesse", a expliqué Séverine Lepère, directrice générale adjointe Ile-de-France de SNCF Réseau.

"Il y a quelques dégâts matériels sur l'avant du train qui ne lui permettent pas de repartir en l'état. Il n'y a pas de blessés à bord", a-t-elle ajouté.

La ligne a également connu des problèmes d'alimentation électrique, selon la SNCF.

"Les trafics LGV entre Lyon et Paris et Dijon sont interrompus mais la ligne entre Lyon et Marseille fonctionne bien, naturellement avec des retards", a regretté Mme Lepère.

"On est arrivés vers 06H30-07H00", a déclaré à l'AFP Lotfi, 50 ans, bloqué à Paris, gare de Lyon, comme des centaines de voyageurs "résignés", assis sur leur valise ou à même le sol.

"L'enfer! L'enfer!"

"Au début, le train était affiché à l'heure, puis retardé. Il a ensuite complètement disparu des écrans", a expliqué Lofti à l'AFP, ne voulant donner que son prénom. Le quinquagénaire devait prendre un train à 08H22 pour Nice avec sa femme et leurs trois enfants, dont un bébé.

"Ça fait un mois et demi qu'on attend ce jour. On n'a qu'une semaine de vacances, chaque jour compte!", dit-il.

Des agents SNCF et des gendarmes inspectent les installations après un sabotage, le 26 juillet 2024 à Croiselles, dans le nord de la France AFP/Archives

Cette nouvelle interruption du trafic TGV intervient moins d'une semaine après le sabotage, dans la nuit de jeudi à vendredi, des câbles de fibre optique garantissant la transmission d'informations de sécurité aux conducteurs.

Survenues à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des JO, ces perturbations avaient provoqué une pagaille monstre dans les gares vendredi dernier et pour tout le week-end.

"Les agents de SNCF Réseau sont déjà sur place pour procéder au diagnostic des installations et aux premières réparations. L'objectif est de dégager rapidement une voie pour reprendre le trafic", ajoute la compagnie qui souligne que les opérations sont rendues "très difficiles en raison des conditions d'accès compliquées suite à la présence d'arbres et de branches d'arbres sur les routes".

"L'emprunt d'un itinéraire alternatif n'est pas possible" en raison de la présence d'arbres sur les voies due aux intempéries dans l'Yonne.

Le département est balayé depuis 07H00 ce mercredi matin par de violents orages, précise l'agence départementale Météo89. On a relevé 98 km/h à Auxerre et 99 km/h à Tonnerre. Des dégâts dus au vent sont signalés, notamment des arbres sur les chaussées.

Gare de Lyon, à Paris, Lise, 46 ans, attend "gentiment" sur le parvis avec sa fille. Elles devaient prendre un train à 10H00 pour Lyon puis deux correspondances avec comme destination Méribel, dans les Alpes.

"Je ne sais absolument pas à quelle heure je vais partir, ni si je vais arriver ce soir. (...) Je prends ça patiemment car mon but c'est d'arriver le plus rapidement possible", a-t-elle indiqué à l'AFP.

"Bien sûr, c'est un peu énervant. Mais un arbre tombé sur la voie, c'est juste pas de chance!"

Pour éviter des "mouvements de foule" selon un agent de la SNCF, les accès aux différents halls de la gare sont régulés.

Soudain, une annonce aux micros indique une interruption du trafic jusqu'à 14H00. "Oh là là, l'enfer! L'enfer!", soupire un homme en quittant la gare son vélo à la main.

"Nous invitons les voyageurs à ne pas se rendre en gare. Tous les billets émis ce jour seront échangeables et remboursables", a souligné la SNCF.

