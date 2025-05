SNCF: un dimanche quasi normal dans les gares malgré la grève

Le weekend prolongé du 8 mai n'aura finalement pas été gâché: malgré la grève SNCF annoncée de longue date, le trafic a été quasi normal dimanche dans les gares françaises, avec plus de neuf TGV sur dix en circulation.

En ce dernier jour de ce qui devait être une "semaine noire" pour les voyageurs ayant prévu de circuler en train, à Lille comme à Paris, pas de pagaille dans les gares mais une affluence maitrisée et une ambiance très sereine pour un retour de grand weekend.

Les tableaux d'affichage affichaient en quasi-totalité des trains à l'heure. Les seuls retards ou suppressions de trains étaient liés à des pannes électriques ou des défaillances matérielles, sans rapport avec la grève.

Coté voyageurs aussi, le calme régnait. Dimanche matin, à Lille-Flandres, Charlotte, Alexandra et Aude, trois quadragénaires lilloises venues raccompagner des amis originaires de la région lyonnaise, ne cachaient pas leur soulagement. "On appréhendait qu'ils ne puissent pas venir", a relaté Aude, juriste de profession, à un journaliste de l'AFP.

Dans l'après-midi, dans le hall 2 de la gare Gare de Lyon à Paris, Aude, 32 ans, avait aussi le sentiment d'être "passée au travers" des mailles du filet. "Avec mes trois trains à prendre rien qu'à l'aller, j'étais à deux doigts de tout annuler", a-t-elle expliqué en attendant son TGV retour pour Lyon après un weekend avec des amis. Mais "à l'exception d'un TER annulé entre Bordeaux et Arcachon" qui ne l'a pas empêché d'avoir sa correspondance, "ça s'est bien passé comparé à ce qu'on attendait".

Nahima, 38 ans, avait elle joué la prudence en faisant rentrer son fils de 12 ans de son weekend chez son père à Marseille, deux heures plus tôt. "Le weekend est un peu raccourci mais ça nous évite le stress".

Stressés, Monique et Rabah, un couple de cinquantenaires marseillais venus à Paris fêter un anniversaire, l'étaient aussi, mais "au final cette grève nous a un peu servi: au départ, on devait rentrer lundi car tous les trains étaient complets dimanche, mais comme il y a eu des désistements, on rentre un jour plus tôt, ça nous arrange", se sont-ils réjouis. Même si "ces grèves à répétition les grands weekends et les vacances, y'en a marre", ajoute Monique.

Le syndicat SUD-Rail et un collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) avait appelé à la grève les 9, 10 et 11 mai pour réclamer une augmentation de leur prime de travail et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés en dernière minute d'après eux.

Dimanche en fin de journée, la direction de la SNCF a confirmé à l'AFP que 95% des TGV ont pu circuler ce dimanche, et les trafics Transilien (trains de banlieue parisiens), TER (trains régionaux) et Intercités étaient, comme samedi, "normaux".

Coté grévistes, la mobilisation était toujours de "plus de 60% de grévistes chez les contrôleurs TGV et plus de 50% sur les TER", a indiqué dimanche Fabien Villedieu, de Sud-Rail.

Nouvelle mobilisation en juin

Des passagers sur un quai de la gare Paris-Montparnasse, le 6 mai 2025 AFP/Archives

La plupart des trains ont pu rouler grâce au déploiement de volontaires, cadres dans l'entreprise, ayant reçu des formations spéciales d'une journée pour remplacer les contrôleurs grévistes.

Ces "contrôleurs réservistes (...) sont payés 50 euros de l'heure, ça gueule forcément du côté des titulaires", a déclaré un agent SNCF dimanche matin en gare de Lille. Pour lui, la grève a été "complétement brisée. C'est dommage, mais tant mieux pour les usagers", a-t-il ajouté.

Pour Sud-Rail, "la SNCF a cherché à invisibiliser la grève, en imposant un plan de transport dégradé, avec des unités simples de TGV de 500 personnes au lieu des doubles trains habituels pendant les périodes d'affluence, qui nécessitent plus de contrôleurs", selon Fabien Villedieu.

Début mai, le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet avait indiqué à l'AFP avoir "déjà des milliers de réservations en moins pour ce pont du 8-mai" en anticipation de la grève.

Affirmant avoir "donné toute sa chance au dialogue social" avec "plus de 35 réunions", il s'est engagé à "donner de la lisibilité sur les repos hebdomadaires des chefs de bord TGV, à six mois et non plus à trois mois", mais a exclu une augmentation de la rémunération.

Sud-Rail devrait faire le point "en début de semaine prochaine" sur la suite éventuelle à donner au mouvement. La CGT-Cheminots, première organisation syndicale à la SNCF, a déjà lancé un nouvel appel à la grève le 4 juin pour les conducteurs, le 5 juin pour toutes les catégories de cheminots, avec des revendications portant sur les salaires ou l'amélioration des conditions de travail, et le 11 juin pour les contrôleurs.