SNCF Voyageurs veut prolonger la durée de vie de 104 TGV

SNCF Voyageurs veut prolonger de deux à dix ans la durée de vie de 104 TGV afin notamment de "répondre à une demande de voyageurs toujours plus nombreux à choisir le train", a indiqué jeudi cette société du groupe SNCF chargée du transport ferroviaire de voyageurs.

Pour "renforcer l'offre TGV", ce projet "Botox" de "prolongation de la durée de vie" de 104 rames TGV s'ajoutera à la commande passée de 115 nouvelles rames de TGV Inoui nouvelle génération (TGV M), à l'augmentation du nombre de TGV Ouigo (passant de 38 à 50 rames) et à "l'intensification de l'utilisation du matériel roulant", a expliqué SNCF Voyageurs dans un communiqué.

L'objectif est de "prolonger la durée de vie de ces TGV au-delà de quarante ans", a déclaré Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, lors d'une conférence de presse. Ce sont "près d'un tiers de nos TGV qui peuvent être prolongés", a-t-il ajouté, alors que le parc TGV compte actuellement 363 rames.

L'entreprise rénove déjà complètement ses trains à mi-vie, mais "à partir de 2026, 104 rames TGV verront leur durée de vie allongée de deux à dix ans (...) au-delà de ce qui est classique" et, "évidemment, cela doit se faire avec 100% de sécurité, mais aussi du confort" pour les voyageurs, a souligné Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités.

Ces 104 rames "éligibles au programme Botox vont être expertisées" et leur rénovation s'étalera "jusqu'en 2033", a-t-il précisé. Parmi ces rames, environ "un quart sont à deux niveaux et trois quarts à un niveau, les plus anciennes", a-t-il détaillé.

"Seules les rames à deux niveaux seront prolongées jusqu'à dix ans", a-t-il noté. "Les autres rames seront prolongées de deux à six ans", a précisé Vincent Lahillade, directeur des opérations industrielles.

Le coût global de ce programme de rénovation, qui sera confié aux ateliers de la SNCF, devrait atteindre "plusieurs centaines de millions d'euros (...) Il y a encore des expertises à mener", selon M. Krakovitch.

Pour rénover ces trains, d'autres rames seront utilisées comme "magasins" de pièces détachées et des "techniques très modernes, par exemple la reproduction en 3D de pièces", seront retenues, a-t-il relevé. "On est en train de créer une sorte de ressourcerie de matériel", a-t-il résumé.

La durée de prolongation de la vie de ces trains dépendra des résultats d'expertises, soit un à trois ans d'études, selon les rames. Les travaux de rénovation prendront de deux semaines à six mois. Les premières rames rénovées circuleront début 2026.

Ces rénovations nécessiteront "environ 2 millions d'heures de travail dans les technicentres de la SNCF", a évalué M. Krakovitch.

SNCF Voyageurs a également présenté jeudi son "premier rapport de transition durable". Parmi ses objectifs fixés pour 2030, la société veut réduire, par rapport à 2015, de 30% les émissions carbone provenant de la circulation de ses trains et de 50% celles issues de ses bâtiments.