Sommet de l'Asie-Pacifique : Xi arrive à Lima où il rencontrera Biden

Le président chinois Xi Jinping est arrivé jeudi à Lima pour participer au sommet des pays de l'Asie-Pacifique, en marge duquel il rencontrera son homologue américain Joe Biden, dans un climat d'incertitudes marqué par le retour en janvier à la Maison Blanche de Donald Trump.

L'avion transportant M. Xi s'est posé vers 13H00 heure locale (18H00 GMT) sur une base militaire près de la capitale péruvienne.

Joe Biden est attendu le même jour à Lima où se déroule le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui rassemble 21 pays réalisant 60% du PIB mondial et qui s'est ouvert jeudi avec une réunion ministérielle à huis clos. Les chefs d’État ou de gouvernement se réuniront à leur tour vendredi et samedi.

Les dirigeants des deux superpuissances ont prévu de se retrouver samedi en marge de ce sommet. Il s'agira de leur troisième rencontre. Tous deux se rendront ensuite au G20 au Brésil la semaine prochaine.

Le démocrate Joe Biden, 81 ans, laissera les commandes en janvier au républicain Donald Trump, vainqueur du scrutin du 5 novembre, et qui a déjà nommé dans son équipe des tenants d'une ligne dure face à Pékin.

Préparatifs pour le sommet de l'APEC à Lima, le 13 novembre 2024 au Pérou AFP

Le président sortant "profitera de l'occasion pour faire le point sur les efforts faits afin de gérer la concurrence de manière responsable", selon une haute responsable américaine.

En dépit de "profonds désaccords", la Chine et les Etats-Unis ont "fait des progrès dans des domaines d'intérêt commun", a-t-elle assuré, citant l'amélioration des communications militaires et la lutte contre le trafic de drogues de synthèse.

Le mandat de Joe Biden a été marqué par de fortes tensions avec Pékin mais aussi par le maintien, tant bien que mal, du dialogue bilatéral.

Le président américain Joe Biden (d) et le président élu Donald Trump lors d'une rencontre à la Maison Blanche, le 13 novembre 2024 à Washington AFP

La situation risque cependant de se détériorer sous celui de son successeur.

Pendant la campagne électorale, Donald Trump a promis de défendre l'industrie américaine, menaçant d'appliquer des droits de douane de 10 à 20% sur l'ensemble des produits importés et jusqu'à 60% pour ceux provenant de Chine.

Ce géant asiatique, la deuxième économie mondiale, est aux prises avec une crise de l'immobilier et une consommation atone qui pourraient s'aggraver avec le retour à la Maison Blanche du magnat républicain.

Mégaport financé par Pékin

"Je pense que la seule chose dont les dirigeants de l'Apec et du G20 parleront, c'est du seul dirigeant mondial qui n'est pas là, Donald Trump", a estimé Victor Cha, le président du département de géopolitique et de politique étrangère du Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington.

Les discussions porteront sur ce que l'on peut "attendre de la future administration Trump en matière de commerce, d'alliances et (concernant) d'autres questions", a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse cette semaine dans la capitale américaine.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken participe jeudi à la réunion ministérielle au côté de la représentante américaine pour le Commerce Katherine Tai. Objectif : mettre en avant l’engagement des Etats-Unis à soutenir la croissance dans la région Asie-Pacifique face à la concurrence de la Chine.

Xi Jinping a prévu d'inaugurer en fin de journée avec la présidente péruvienne Dina Boluarte le nouveau mégaport de Chancay, situé au nord de Lima.

Le mégaport de Chancay, au nord de Lima, le 29 octobre 2024 au Pérou AFP/Archives

Financé par la Chine à hauteur de 3,5 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros), le terminal, qui sera doté de 15 quais à terme, illustre l'influence croissante de Pékin en Amérique latine, autrefois considéré comme le domaine réservé des États-Unis.

Dans un article publié jeudi par le journal officiel péruvien El Peruano, Xi Jinping s'est dit disposé avec le Pérou à "promouvoir un véritable multilatéralisme, un monde multipolaire égalitaire et ordonné et une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive".

L'Apec vise depuis 1989 à promouvoir la croissance économique, la coopération et les investissements dans la région du Pacifique. Parmi ses membres on trouve également le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Chili, le Canada, l'Australie, le Mexique et la Russie.

Heurts entre policiers et manifestants à la veille du Sommet de l'Apec, le 13 novembre 2024 à Lima, au Pérou AFP

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine seront quant à eux absents.

M. Biden rencontrera vendredi ensemble le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, deux de ses alliés clés en Asie.

Plus de 13.000 policiers ont été déployés dans la capitale péruvienne, une ville de 10 millions d'habitants, pour renforcer la sécurité pendant le sommet, tandis que des manifestations sont organisées pour dénoncer une hausse des extorsions et des meurtres liés au crime organisé.