Soupçons de favoritisme à la Caisse des dépôts: le procès de six hommes dont le patron d'ADP renvoyé au 25 novembre

Le procès de six hommes, dont le patron d'Aéroports de Paris (ADP) Augustin de Romanet et l'ex-secrétaire général de l'Elysée Jean-Pierre Jouyet, soupçonnés de favoritisme à la Caisse des dépôts, a été renvoyé jeudi au 25 novembre, en raison de l'état de santé d'un des avocats.

Le renvoi, sollicité par la défense devant le tribunal correctionnel de Paris, a été décidé "compte tenu de l'état médical sérieux" de l'avocat de deux des prévenus, qui n'a pas pu se présenter jeudi devant le tribunal.

Une expertise médicale a également été ordonnée concernant l'un des prévenus, hospitalisé dans une unité de soins pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, également absent.

L'audience, initialement prévue sur une semaine, se tiendra finalement sur quatre journées, du 25 novembre au 2 décembre 2024.

Augustin de Romanet et Jean-Pierre Jouyet sont cités à comparaître pour favoritisme et détournement de fonds publics concernant des contrats conclus avec les sociétés du criminologue Alain Bauer alors qu'ils étaient à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), de 2007 à 2012 pour le premier, de 2012 à 2014 pour le second.

Le patron d'ADP "conteste" toute infraction, a indiqué à l'AFP son avocat Me Jean-Marc Fédida. Pendant l'enquête, Jean-Pierre Jouyet, qui fut notamment secrétaire général de l'Elysée de François Hollande (2014-2017), a aussi clamé son innocence.

En 2014, une enquête du Parquet national financier (PNF) avait été ouverte après la publication d'un article de Mediapart. Les investigations avaient mis au jour six contrats conclus avec la CDC ou la CDC internationale et les sociétés AB Conseil ou AB Associate, pour 650.000 euros sous la direction d'Augustin de Romanet et 275.000 euros sous celle de Jean-Pierre Jouyet, selon une source judiciaire.

l'ex-secrétaire général de l'Elysée Jean-Pierre Jouyet arrive au palais de justice des Batignolles, à Paris, pour son procès pour soupçons de favoritisme à la Caisse des Dépôts, le 21 mars 2024 AFP

Ces contrats de "conseil et d'assistance en sûreté et en préparation de gestion de crise" n'ont pas fait l'objet d'une mise en concurrence ni de publicité, a-t-on appris de même source.

Sont également concernés pour Augustin de Romanet quatre commandes entre 2009 et 2012 à la société Champerard, dont Alain Bauer était directeur et actionnaire à 50%, de guides gastronomiques pour 333.596 euros, en vue de les offrir en cadeau annuel aux agents de la CDC et à des élus.

Augustin de Romanet doit, en outre, s'expliquer sur deux contrats conclus par ADP avec AB Conseil (89.700 euros versés en 2013) et X Diagnostic, une société représentée par Xavier Raufer, lui aussi criminologue (30.000 euros en 2015).

Les anciens directeur adjoint et directeur des affaires internationales à la CDC sont également cités pour favoritisme et détournement de fonds publics.