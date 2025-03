Sous son "si grand soleil", Montpellier poursuit son rêve de séries et de cinéma

Un technicien caméra sur le plateau de la série télévisée "Un si grand soleil" aux studios V de France Télévisions à Vendargues, près de Montpellier, le 10 février 2025 "Un si grand soleil", first broadcast on France 2 and since last year on France 3, is in its seventh season and is the "number one daily series in France." Every evening, the new broadcast episode gathers around 2.3 million viewers.