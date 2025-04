"Stop aux contrôles": des agriculteurs bloquent un lycée agricole de Montauban

Des agriculteurs de la Coordination rurale (CR) ont déversé à l'aube mercredi une quinzaine de bennes de paille, de troncs, pommes et autres déchets végétaux devant un lycée agricole de Montauban pour dénoncer les multiples contrôles de leurs fermes, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Devant le lycée, où devait initialement se tenir une réunion d'information sur la mise en place du "contrôle unique" des exploitations agricoles, une trentaine de manifestants, bonnets jaunes vissés sur la tête, ont déployé des banderoles de la CR proclamant: "Contrôle tes narcotrafiquants avant de contrôler les paysans", "Stop aux fermes qui ferment" ou encore "Stop aux contrôles, nous sommes paysans, pas délinquants".

L'action, qui a conduit à l'annulation de la réunion pédagogique des services de l'Etat, a été immédiatement condamnée par le préfet du Tarn-et-Garonne, Vincent Roberti, qui a déploré, dans un communiqué, que la CR ait ainsi "bloqué un outil de formation des agriculteurs" et "empêché des agriculteurs qui le souhaitaient de" s'informer.

Des agriculteurs de la Coordination rurale (CR) bloquent l'entrée d'un lycée agricole pour protester contre les contrôles qu'ils subissent de la part des agents de lOffice français de la biodiversité (OFB), à Montauban, le 30 avril 202 dans le Tarn-et-Garonne AFP

"On en a marre qu'on nous convie à des réunionites pour discuter de la longueur et de l'épaisseur de la chaîne qu'on nous met au cou", a déclaré à l'AFP Christian Schievene, coprésident de la CR du Tarn-et-Garonne.

"On ne veut plus ces chaînes", a ajouté le producteur de pommes devant le lycée bloqué, "on nous augmente les coûts de production de façon démesurée par les multitudes de contrôles et on nous met en concurrence déloyale face au monde entier".

"On est probablement la profession la plus contrôlée", a renchéri Pierre-Guillaume Mercadal, éleveur de cochons laineux et porte-parole de la CR du Tarn-et-Garonne, "ils peuvent venir contrôler chez vous sans que vous soyez avertis et vous vous retrouvez avec des types armés chez vous comme si vous étiez le dernier des bandits", a-t-il dit, en référence au port d'arme "discret pour l'ensemble des contrôles administratifs dans les corps de ferme" validé par le gouvernement pour les agents de l'Office français de la Biodiversité (OFB).

Des agriculteurs de la Coordination rurale (CR) bloquent l'entrée d'un lycée agricole pour protester contre les contrôles qu'ils subissent de la part des agents de lOffice français de la biodiversité (OFB), à Montauban, le 30 avril 202 dans le Tarn-et-Garonne AFP

"Face à l’absence manifeste de volonté de dialogue de la Coordination rurale", le préfet a réaffirmé "le rôle de l’État en matière d’accompagnement de la profession agricole.

Cette mission essentielle, dont font partie les contrôles, est un gage de l’égalité de traitement et du bon usage des fonds publics, nationaux et européens, et en premier lieu de la Politique agricole commune (PAC) versée aux agriculteurs". "Les services de l’État poursuivront leur action pour favoriser la bonne acceptation des contrôles", ajoute le communiqué.