"Super Mario Bros.", jeu culte de fans devenus parents, fête ses 40 ans

Le personnage "Super Mario" dans une boutique Nintendo, le 2 juin 2025 à Nagoya

"Sans Mario, ma vie serait complètement différente" : collectionneur d'objets liés à la mascotte du géant japonais du jeu vidéo Nintendo, Kikai fête cette année ses 40 ans, comme la première aventure du héros moustachu sur console.

Sorti au Japon le 13 septembre 1985, "Super Mario Bros." a révolutionné cette industrie, en étant notamment l'un des premiers titres à faire évoluer son personnage horizontalement dans un univers coloré.

"Mon père avait acheté le jeu et j'y joue depuis aussi longtemps que je me souvienne", raconte à l'AFP Kikai, un Japonais qui vit près de Tokyo et qui a réuni dans son bureau "20 à 30.000 objets" liés à Mario.

Figurines, peluches, tapis... Chez ce collectionneur, le visage rond et jovial du plombier est partout.

Le collectionneur Kikai pose avec ses pièces de l'univers "Super Mario", chez lui à Mishima, au Japon, le 19 août 2025 AFP

Comme lui, plusieurs générations de joueurs se sont pris de passion pour ce personnage créé par le Japonais Shigeru Miyamoto et apparu pour la première fois en 1981 sous le nom de "Jumpman" dans le jeu d'arcade "Donkey Kong".

Il devient officiellement Mario en 1983 avec la borne d'arcade "Mario Bros." puis accède à la célébrité grâce à "Super Mario Bros.", succès mondial sorti sur la console Famicom (NES en Europe) de Nintendo et vendu à plus de 40 millions d'exemplaires.

"Accident heureux"

"C'est un accident heureux parce qu'au départ, ce personnage n'est pas du tout destiné à devenir une icône du jeu vidéo", souligne Alexis Bross, co-auteur du livre "Générations Mario".

Le créateur de "Super Mario", Shigeru Miyamoto, aux côtés de son personnage, le 13 septembre 2015 à Tokyo AFP/Archives

Salopette bleue pour mieux le distinguer, casquette rouge pour éviter d'avoir à animer ses cheveux... Au départ, le personnage créé est "purement fonctionnel, avec des contraintes techniques très fortes", puisque Mario n'est alors composé que de quelques pixels sur un écran.

Cette esthétique initiale inspire d'ailleurs depuis plus de 15 ans un street-artiste de Lyon, en France, dont les mosaïques mélangeant le héros de Nintendo avec le magicien Gandalf ou Dark Vador fleurissent dans les villes du monde entier.

"Retrouver des éléments de ma console de jeu dans la rue, c'est amener dans le réel des choses qui sont immatérielles. Je trouvais ça assez fou", raconte à l'AFP celui qui se fait appeler In The Woup, 39 ans, un masque de Mario vissé sur le visage pour préserver son anonymat.

Le street-artiste In The Woup travaille sur une mosaïque inspirée de l'univers "Super Mario", dans son studio à Lyon, le 28 août 2025 AFP

"Mario Kart", "Mario Golf", "Mario Tennis" : le personnage a connu de nombreuses aventures et déclinaisons, avec son frère Luigi et son ennemi Bowser, incarnant même la transition de la 2D vers la 3D du jeu vidéo au moment de la sortie de la Nintendo 64 en 1996.

Progressivement, il va s'imposer comme une figure "transgénérationnelle" et "rassurante", affirme Alexis Bross. "C'est un homme moyen, très proche de nous, qui n'a pas de pouvoir à l'origine et est un peu figé dans le temps".

Multi-casquettes

Face aux succès du moment comme "Fortnite" ou "Roblox", jeux particulièrement populaires chez les jeunes joueurs, Mario bénéficie de la "nostalgie des parents", qui continuent d'acheter et de jouer avec leurs enfants, explique Rhys Elliott, analyste au cabinet Alinea.

Conscient de cette situation, Nintendo vient ainsi de lancer au Japon une gamme de vêtements et d'accessoires à destination des tout-petits.

Cette vague de produits dérivés va des sacs à dos aux montres de luxe, en passant par les Lego. Mario est même décliné en parcs d'attractions au Japon et aux Etats-Unis.

Des peluches de l'univers "Super Mario", le 19 août 2025 chez le collectionneur Kikai, à Mishima, au Japon AFP

Au cinéma, "Super Mario Bros, le film", sorti en 2023, a été l'un des succès les plus importants de ces dernières années et rapporté plus de 1,3 milliard de dollars. Une suite est prévue pour 2026.

Mais à 40 ans passés, fini de jouer le héros délivrant la princesse dans son château en échange d'un baiser.

Face à l'émancipation des personnages féminins de Nintendo, désormais héroïnes de leurs propres titres, Mario "s'adapte à de nouvelles audiences et suit un petit peu les mouvements de la société", observe Alexis Bross.

En attendant un nouvel opus en 3D des aventures du plombier - le dernier remontant à 2017 avec "Super Mario Odyssey" -, il espère voir germer "une idée absolument nouvelle qui poserait un nouveau jalon dans l'histoire du jeu vidéo".