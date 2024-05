Sur Amazon, les auteurs aidés par ChatGPT ont libre cours

Envie de gagner gros en publiant un livre surfant sur l'actualité, écrit avec l'aide de ChatGPT ? Amazon est l'éditeur idéal pour les auteurs qui recourent à l'intelligence artificielle (IA), mais gare aux déceptions pour les acheteurs.

Ce type de texte de qualité douteuse a été mis en lumière par une biographie de Léon Gautier, un Français qui avait participé au Débarquement du 6 juin 1944. Publiée deux jours après sa mort en juillet 2023, elle était non seulement mal écrite mais "truffée d'erreurs" selon sa famille.

N'importe qui peut vendre son livre sur Kindle Direct Publishing (KDP), la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Le contrôle est faible. Et les gains potentiellement élevés: les auteurs touchent 70% du prix de vente de la version électronique.

Pour qui tape sur Amazon "Paul Auster", écrivain décédé dans la soirée du 30 avril, apparaissent plusieurs biographies en anglais parues dès le lendemain. Elles font de 30 à 110 pages.

Les inventions dans la biographie de Léon Gautier, livre signé d'une inconnue, "Grace Shaw", proviennent très probablement de la créativité de ChatGPT. Quand on l'oblige à rédiger de longs textes sur des sujets pointus, le célèbre logiciel d'OpenAI n'a pas le choix: il extrapole et tombe dans la fiction.

"Scénario stéréotypé"

"ChatGPT peut aider à générer des chronologies détaillées de la vie d'un personnage, suggérer des événements mémorables qui auraient pu affecter son développement et fournir des paramètres et des arrière-plans qui donnent de la profondeur et de la cohérence à son histoire", lit-on dans "Comment écrire des livres en utilisant ChatGPT", un manuel signé Martin Arellano.

Cet ouvrage lui-même, publié sur KDP en 2023, semble écrit avec l'aide de l'IA. Amazon l'a retiré de la vente. Et l'on ne trouve aucun détail sur la biographie de cet auteur très prolixe, avec une demi-douzaine de titres depuis un an.

Amazon, dont la librairie fut le premier marché en 1995, dit agir contre le phénomène des ouvrages rédigés à la va-vite AFP/Archives

"Il existe plein de tutoriels qui promettent de devenir riche en publiant de tels livres. On y apprend à demander à ChatGPT un scénario stéréotypé, puis des morceaux de livre à coller les uns derrière les autres qui manqueront eux aussi d'originalité", explique Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS, à l'AFP.

"Les fictions pour enfants correspondent bien à ce que sait faire ChatGPT, qui est moral, très positif, qui produit des textes courts. Mais on est très loin de l'inventivité nécessaire pour créer le nouveau Harry Potter", ajoute l'auteur de "Vivre avec ChatGPT".

Le géant américain du commerce en ligne, dont la librairie fut le premier marché en 1995, dit agir contre ce phénomène des ouvrages rédigés à la va-vite.

"Biographie à 50 centimes"

"L'année dernière, nous avons commencé à demander à tous les éditeurs utilisant notre service Kindle Direct Publishing d'indiquer si leur contenu est généré à l'aide d'intelligence artificielle, et nous avons réduit davantage le nombre total de titres pouvant être publiés par jour", a répondu à l'AFP un porte-parole d'Amazon France.

Cette limite paraît cependant ridicule aux éditeurs, comme le laissait entendre mi-avril le patron de leur organisation professionnelle, Vincent Montagne. "Si je me souviens bien, Amazon a même dit: +j'interdis à un auteur de sortir plus de trois livres par jour+, ce qui est quand même incroyable", déclarait-il sur France Culture.

Un logiciel comme ChatGPT "reproduit" seulement ce qu'il a observé, estimait-il. Le président du Syndicat national de l'édition se disait donc plus inquiet de l'absence de rémunération pour les vrais auteurs dont les textes entraînent les machines d'OpenAI, que de la concurrence des faux auteurs.

Certains se plient à l'obligation de mentionner que "ce livre a été généré par une intelligence artificielle", une partie négligeable de l'offre globale et qui ne reflète probablement pas la réalité du volume rédigé essentiellement par ChatGPT.

Amazon indique avoir fait la chasse dans des genres où ChatGPT est roi, comme les condensés de romans tombés dans le domaine public ou les "cahiers d'exercices basés sur des titres existants".

D'après Alexandre Gefen, en littérature, "ce n'est pas un phénomène massif et inquiétant. Pour le moment, ChatGPT n'est pas capable d'organiser un récit complexe qui récolterait de nombreuses critiques positives". Mais ce mode d'écriture "fonctionne bien pour certains segments spécifiques, comme une biographie à 50 centimes".