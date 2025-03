Surtaxes contre surtaxes: la guerre commerciale atteint un nouveau sommet

Par Myriam LEMETAYER avec les bureaux de l'AFP à Pékin, Montréal et Mexico

La guerre commerciale initiée par Donald Trump entre mardi dans une nouvelle dimension, Pékin, Ottawa et Mexico ayant enclenché des représailles aux droits de douane punitifs mis en place par Washington.

Les craintes liées à ces nouvelles barrières douanières, qui renchérissent fortement les prix des biens traversant les frontières, ont fait chuter les marchés financiers de l'Asie à l'Amérique en passant par l'Europe.

Les importations en provenance du Canada et du Mexique sont désormais taxées à hauteur de 25%, et 10% pour les hydrocarbures canadiens.

Fichier vidéo Les produits chinois sont quant à eux frappés par des droits de douane additionnels de 20%.

Pékin a répliqué mardi en annonçant des taxes de 10 et 15% sur une série de produits agricoles en provenance des États-Unis, allant du poulet au soja, et déploré une décision "unilatérale" de Washington.

Cette riposte reste toutefois un cran en-dessous de l'offensive américaine, qui concerne l'ensemble des produits chinois entrant aux Etats-Unis.

Estimant que "rien ne justifiait ces mesures" américaines, le Canada a mis en place mardi des droits de douane de 25% sur certains produits américains, pour un montant total de 155 milliards de dollars canadiens (102 milliards d'euros).

Graphique montrant la part des exportations vers les États-Unis dans les exportations totales de la Chine, du Canada et du Mexique en 2024 AFP

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a promis quant à elle des représailles "douanières et non douanières" à la décision de Donald Trump.

Elle prévoit d'en préciser la teneur dimanche lors d'une réunion publique à Mexico.

Donald Trump -qui ne peut justifier l'imposition par décrets de nouveaux droits de douane que par une urgence liée à la sécurité nationale- reproche aux trois pays de ne pas lutter suffisamment contre le trafic de fentanyl, une drogue aux effets dévastateurs aux Etats-Unis.

"Terrifiés"

"Nous sommes tous terrifiés", a décrit à l'AFP Joel Soleski, 26 ans, ouvrier pour le géant de l'automobile Stellantis au Canada.

"Je viens d'acheter ma première maison", souligne celui qui craint désormais de perdre son emploi et de ne plus pouvoir compter que sur le salaire de sa compagne.

Ce constructeur est l'un des plus exposés aux droits de douane sur les produits du Canada et du Mexique, selon un rapport de l'agence Moody's: 40% de ses voitures vendues aux États-Unis (sous les marques Ram, Fiat, Dodge ou Chrysler) sont fabriquées dans les deux pays frontaliers.

Selon une note du cabinet Pinpoint Asset Management, les nouvelles taxes chinoises ne concernent que 14% de l'ensemble des produits américains importés en Chine.

D'après l'un de ses économistes, Zhiwei Wang, Pékin semble "vouloir essayer de ne pas provoquer une escalade".

Mais si Washington persiste à mener une "guerre des droits de douane, une guerre commerciale ou toute autre forme de conflit, la Chine sera prête à l'accompagner jusqu'au bout", a averti mardi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Un camion prend la sortie du poste frontière Ambassador Bridge à Windsor, en Ontario, le 1er mars 2025 au Canada AFP

Donald Trump n'a pour l'heure aucune intention d'en rester là, en dépit des craintes qui augmentent concernant l'impact sur l'économie des Etats-Unis et le pouvoir d'achat des ménages.

D'autres taxes sur les importations américaines sont dans les tuyaux, notamment sur l'acier et l'aluminium. Doivent venir ensuite l'automobile, les médicaments, les semi-conducteurs, les produits issus de l'exploitation forestière et de l'agriculture...

Le président américain prévoit aussi de frapper les exportations de l'Union européenne (UE) de 25% de droits de douane additionnels.

Mardi, l'UE a dit "regrette(r) profondément" la décision des Etats-Unis d'imposer des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, qui "risquent de perturber le commerce mondial" et "menacent la stabilité économique de part et d'autre de l'Atlantique"