T18 et Ouest-France TV, deux chaînes sur la rampe de lancement

Top départ pour T18 le 6 juin, et pour la télé de Ouest-France le 1er septembre: ces deux nouveaux entrants sur la TNT se lancent à l'assaut du petit écran avec des projets bien différents.

Les chaînes seront gratuites, comme C8 et NRJ12 qui disparaissent dans moins d'une semaine.

- T18, l'anti-C8

T comme télévision, 18 comme son numéro de canal: T18 est lancée par CMI France, groupe contrôlé par Daniel Kretinsky. Le milliardaire tchèque bâtit un empire en Europe dans l'énergie, la distribution et les médias.

Ce libéral progressiste entend "faire le maximum pour restaurer le concept original de débat public", a-t-il déclaré devant le régulateur français de l'audiovisuel, l'Arcom, en juillet 2024 lors de la présentation du projet de chaîne.

"Substituer le dialogue à l'invective", "ne pas alimenter le populisme", "divertir sans abêtir": les responsables de CMI France s'étaient alors clairement définis en opposition à C8, sans la nommer. La chaîne qui s'éteindra ce 28 février récuse toutefois ces dérives.

Se voulant généraliste, T18 se déclinera en trois "D": la moitié de la grille sera consacrée aux documentaires, un quart aux débats, et un dernier quart au divertissement. Elle proposera chaque jour un talk-show de 19h à 21H, et des soirées dédiées à la culture, au cinéma et encore au spectacle vivant.

La chaîne veut rajeunir le public traditionnel de la télé, en s'adressant aux 24-59 ans. Des synergies sont prévues avec Loopsider (vidéo en ligne dont CMI est actionnaire) et des médias du groupe, qui comprend Elle, Télé 7 Jours ou Franc-Tireur.

Le siège de T18 sera à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), près de Canal+ et France Médias Monde. Son budget sera de 30 millions d'euros annuels à terme.

"Nous ne sommes pas là pour faire de la télévision de seconde zone", a promis en janvier dans Le Figaro le président de T18, Christopher Baldelli, qui a dirigé successivement France 2, Paris Première, RTL et dernièrement Public Sénat.

- La télé de Ouest-France, pour "la cohésion dans les territoires"

Bien que créée par Ouest-France, elle sera "une télévision nationale généraliste, la première installée hors de Paris", à Rennes, souligne François-Xavier Lefranc, président du directoire du groupe de presse.

La fréquence 19 lui a été attribuée, et son nom de baptême sera dévoilé sous peu.

Elle se veut une "chaîne de la vraie vie et des vrais gens", et "un média fédérateur, créateur de cohésion dans les territoires". Ouest-France mise sur ses 780 journalistes et son réseau de pigistes en France et à l'international, tout en assurant que le travail éditorial de la chaîne sera indépendant de la rédaction du journal, premier quotidien payant de France.

Guénaëlle Troly, qui a dans le passé dirigé le pôle RMC et le pôle TV de NRJ Group, a pris la direction générale de la chaîne. Trente personnes vont être embauchées d'ici fin juin, 58 d'ici la deuxième année de fonctionnement, pour un investissement non divulgué.

Fort de son expérience en vidéo et télé locale déjà, Ouest-France prévoit de lancer en parallèle une plateforme devant accueillir des contenus d'autres groupes de presse régionale.

A l'antenne, promesse est faite de "raconter, divertir et partager" de manière "apaisée et constructive", en s'adressant prioritairement aux 25-49 ans qui vivent en dehors des centres-villes.

Programme phare, un talk-show quotidien dénommé "le talk en vrai" sera en direct et en public. "Il mettra en avant des personnalités et des anonymes qu'on n'a pas l'habitude de voir en télévision", selon Édouard Reis Carona, directeur du pôle audiovisuel de Ouest-France.

A six mois du démarrage, les sociétés de production Together Media et France.tv studio viennent d'être choisies pour fabriquer ce programme, dont le ou les présentateurs seront choisis ensuite. Together Media produit déjà les émissions "C Politique" ou "C Ce soir" sur France 5.

Un journal télévisé quotidien sera également proposé: il "tranchera avec l'approche parisianiste de certains médias", d'après Édouard Reis Carona.