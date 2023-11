Tempêtes Ciaran et Domingos: les assureurs estiment les dommages à 1,3 milliard d'euros

Des employés municipaux coupent et déplacent des arbres tombés à l'Île Tudy, le 2 novembre 2023, alors que la tempête Ciaran frappe la région.

Toitures arrachées, voitures endommagées, infiltrations d'eau... Avec 1,3 milliard d'euros de dommages estimés, le coût des tempêtes Ciaran et Domingos figure d'ores et déjà parmi les bilans de catastrophes climatiques les plus élevés en France.

"Hors récentes inondations dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord", les intempéries qui ont frappé le nord-ouest de la France entre le 1er et le 5 novembre "ont occasionné au total 517.000 sinistres" et "le coût total s'élève à 1,3 milliard d'euros", a indiqué lundi France Assureurs.

Les deux tempêtes, qui ont fait trois morts et au moins une cinquantaine de blessés, ont surtout balayé la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse.

D'un point de vue matériel, "Ciaran et Domingos se classent déjà en cinquième position des tempêtes les plus dévastatrices en métropole", explique France Assureurs.

Lothar et Martin, qui ont balayé toute la France à la fin du mois de décembre 1999, sont de loin les plus dévastatrices: 92 personnes avaient été tuées et les dégâts avaient coûté 7 milliards d'euros aux assureurs à l'époque, soit l'équivalent de 13,8 milliards d'euros aujourd'hui en prenant en compte l'inflation, selon France Assureurs.

Arrivent ensuite Daria, Herta et Vivian en 1990 (3,4 milliards en euros actuels), Klaus et Quinten en 2009 (2,6 milliards) et Xynthia en 2010 (2,0 milliards).

Plus récemment, les dégâts de la tempête Alex, qui a dévasté le 2 octobre 2020 l'arrière-pays de Nice et de Menton, ont été estimés à au moins un milliard d'euros.

Délais rallongés

Quant à l'ouragan Irma qui a balayé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en septembre 2017, le coût total des dommages a été estimé à 3 milliards d'euros, dont 1,9 milliard pour les biens assurés.

Une femme passe devant un carrousel écrasé par un arbre déraciné par la tempête Domingos le 5 novembre 2023, à Rochefort AFP/Archives

Pour Ciaran et Domingos, "91% des sinistres concernent des logements de particuliers, 5% concernent des biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et enfin 4% concernent des automobiles", précise la fédération du secteur.

Sur la somme de 1,3 milliard d'euros de dommages, "84% concernent des logements des particuliers, 12% des biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et 4% des automobiles".

Le délai pour déclarer un sinistre est habituellement de cinq jours. Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu par arrêté, le délai passe à 30 jours après publication au Journal officiel. Dans tous les cas, les assureurs se sont engagés à prolonger le délai jusqu'au 1er décembre pour les récentes tempêtes.

Toutes les assurances ne comportent cependant pas nécessairement de garanties contre les catastrophes naturelles.

Pour être indemnisé, il faut avoir une assurance habitation pour son logement, ce qui n'est pas obligatoire lorsque le propriétaire vit dans son bien.

Dans le cas d'un véhicule, il faut disposer d'une garantie dommages, facultative, à distinguer de l'assurance responsabilité civile.

Le régime des catastrophes naturelles ne prend cependant en charge que les dommages aux biens, et ne couvre pas les préjudices corporels. Sont également exclus les dommages aux clôtures, aux jardins et aux terrains.

"Les assureurs sont pleinement mobilisés aux côtés de leurs assurés pour accélérer les procédures d'indemnisation et répondre le plus rapidement possible à leurs besoins", promet lundi France Assureurs, qui rassemble 252 entreprises représentant 99% du marché.