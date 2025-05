Tesla: les ventes en Europe divisées par deux en avril, les constructeurs chinois progressent

Les ventes de Tesla dans l'Union européenne ont été divisées par deux au mois d'avril tandis que les constructeurs chinois ont progressé, selon des chiffres publiés mardi par les constructeurs.

Freinée par la réputation de son patron Elon Musk et une gamme vieillissante, la marque américaine a vu ses immatriculations baisser dans l'Union européenne de 52,6% en avril et de 46,1% en cumulé depuis le début de l'année, selon l'Association des constructeurs européens (ACEA).

Tesla est retombée à 1,1% de part de marché sur les quatre premiers mois de 2025, avec 41.677 véhicules vendus contre 77.314 sur la même période l'année passée.

Leader des ventes de voitures électriques jusqu'en 2024, Tesla a été dépassée dans cette catégorie en Europe au mois d'avril par un total de dix marques dont Volkswagen (qui rattrape ainsi son retard dans l'électrique), BMW, Renault mais aussi le Chinois BYD, selon le cabinet Jato Dynamics.

Le nouveau petit SUV électrique de Skoda (groupe Volkswagen), l'Elroq, s'est placé en tête des ventes. La Tesla Model Y, ex-reine du marché, est neuvième.

Les voitures électriques poursuivent pourtant leur conquête du marché européen (+26,4% sur un an), atteignant 15,3% des ventes en avril, selon l'ACEA.

Les ventes d'électriques progressent de façon très contrastée selon les pays européens, notamment en fonction des bonus et avantages fiscaux redistribués par les gouvernements. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne ont vu leurs ventes d'électriques exploser, tandis que la France est en léger retrait.

"Les ventes de véhicules électriques prennent lentement de l'ampleur, mais la croissance reste très progressive et inégale entre les pays de l'UE", a déclaré Sigrid de Vries, directrice générale de l'ACEA, dans un communiqué.

"Pour que les véhicules électriques deviennent un choix courant, il est essentiel que les gouvernements continuent à mettre en place les conditions nécessaires, telles que les incitations à l'achat et fiscales, les infrastructures de recharge et (de faibles) prix de l'électricité", a souligné Sigrid de Vries.

Dans ce contexte, avec leurs prix de vente plus accessibles, les voitures hybrides (avec une petite batterie électrique qui se recharge en conduisant) continuent à dominer le marché européen (+20,8% depuis le début de l'année), avalant des parts de marché jusqu'ici réservées aux voitures à essence (-20,6%).

Toutes énergies confondues, le groupe Volkswagen continue de dominer le marché européen (+2,9% en avril) et le N°2 Stellantis commence à limiter la casse après des mois difficiles (-1,1%), poussé par ses marques Peugeot, Jeep ou Alfa Romeo.

Chinoises

Une voiture BYD Han L électrique, le 23 avril 2025 au salon de l'automobile de Shanghai AFP/Archives

Les voitures hybrides rechargeables (avec un moteur à essence et une batterie électrique que l'on branche pour recharger) ont rebondi (+7,8%), notamment en Allemagne et en Espagne, et représentent 7,9% du marché.

Les voitures chinoises ont contribué "grandement" au succès des électriques et des hybrides rechargeables, analyse Jato.

Les marques chinoises comme BYD, MG, Xpeng ou Leapmotor ont progressé de 59% en un an sur ces catégories, contre 26% pour les autres marques.

"Reste à voir si l'Union européenne répondra au boom des hybrides rechargeables chinoises en imposant des droits de douane", comme elle l'a fait pour les voitures électriques, a remarque Felipe Munoz du cabinet Jato.

Tesla pâtit notamment des prises de positions de son patron Elon Musk et de ses actions au sein du Doge, une commission de l’administration Trump chargée de coupes drastiques dans les dépenses fédérales.

Au premier trimestre 2025, les ventes de Tesla ont chuté de 13% sur un an, avec un fléchissement particulièrement marqué dans l'UE, où les immatriculations se sont contractées de 45% par rapport à la même période de l'an dernier.

Elon Musk a assuré cependant le 20 mai que la situation commerciale de Tesla était déjà "rétablie" et que les ventes étaient "bonnes". Il a également indiqué qu'il ne consacrerait plus qu'un jour ou deux par semaine à la commission américaine pour l'efficacité gouvernementale (Doge), le reste de son temps étant dédié à la gestion de ses sociétés, en premier lieu Tesla.