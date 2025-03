Tesla plonge de plus de 15% à Wall Street, sa valorisation divisée par deux depuis décembre

L'action du pionnier des véhicules électriques Tesla a chuté de plus de 15% à la Bourse de New York lundi

L'action du pionnier des véhicules électriques Tesla a chuté de plus de 15% à la Bourse de New York lundi, le constructeur souffrant d'un plongeon de ses ventes et d'un net recul du secteur technologique à Wall Street.

Le cours de l'entreprise a dégringolé de 15,43% à 241,30 dollars à la clôture, sa pire séance en Bourse depuis 2020, et a effacé 130 milliards de dollars de capitalisation boursière.

En conséquence, Tesla a vu sa valorisation divisée par deux depuis décembre, à environ 700 milliards de dollars.

L'entreprise avait bénéficié lors des deux derniers mois de 2024 d'une euphorie des investisseurs à la suite de l'élection de Donald Trump, dont Elon Musk, le patron de Tesla, est un proche allié.

Le plongeon du titre s'inscrit dans une tendance plus large de baisse des cours à Wall Street, notamment des valeurs technologiques, face aux craintes sur l'état de l'économie américaine.

L'indice à forte coloration technologique Nasdaq a chuté lundi de 4,00% et les géants du secteur de la tech ont reculé fortement: Meta de 4,42%, Microsoft de 3,34%, Alphabet de 4,41%, Apple de 4,85%, Amazon de 2,36% et Nvidia de 5,07%.

Mais Tesla est aussi sanctionnée pour ses ventes en berne sur plusieurs de ses marchés.

Selon les données de l'Association chinoise des voitures de particuliers (CPCA), le constructeur a vendu 30.688 véhicules en Chine en février, en baisse de 49% par rapport à la même période de l'an dernier. Et ce, dans un contexte de forte augmentation (+82%) des ventes dans le pays de véhicules "à énergie nouvelle", catégorie qui comprend les voitures électriques et hybrides.

Idem en Europe, où malgré des immatriculations de véhicules électriques en hausse (+34% sur un an), les ventes de Tesla ont été divisées par deux en début d'année, selon des données publiées fin janvier par l'Association des constructeurs européens (ACEA).

En France, le constructeur a vu ses ventes baisser de 26% sur un an malgré un marché stable, avec 2.395 véhicules immatriculés en février, selon les chiffres publiés samedi par la Plateforme automobile (PFA).

A contre-courant du reste du continent, le Royaume-Uni a vu les ventes de Tesla grimper de près de 21% en février.

Les prises de position d'Elon Musk aux côtés de Donald Trump ont refroidi certains acheteurs même s'il reste difficile d'évaluer à quel point le milliardaire et son soutien à l'extrême droite européenne ont pu effrayer de potentiels clients de Tesla. Des appels au boycott ont en revanche été lancés ces dernières semaines.

Toujours leader mondial de la voiture électrique avec ses modèles chargés de technologie et affichés à des tarifs agressifs, Tesla patine par ailleurs à cause d'un changement de gamme, avec le déploiement en cours de la nouvelle version de son SUV star, le Model Y.

La marque, qui affronte aussi l'arrivée sur le marché d'une avalanche de modèles électriques de ses concurrents, assure qu'elle va se relancer avec l'arrivée courant 2025 de modèles à bas coût puis de son robotaxi.