Tesla propose un plan de rémunération pour Elon Musk qui pourrait lui rapporter plus de 1.000 milliards de dollars

Le
05 Sep. 2025 à 11h25 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Le conseil d'administration de Tesla a proposé vendredi un plan de rémunération inédit pour son patron Elon Musk, qui pourrait lui rapporter plus de 1.000 milliards de dollars

AFP/Archives
Patrick T. FALLON
Le conseil d'administration de Tesla a proposé vendredi un plan de rémunération inédit pour son patron Elon Musk, qui pourrait lui rapporter plus de 1.000 milliards de dollars, sous conditions, et renforcer son contrôle sur l'entreprise.

Le plan, qui a une durée de dix ans et doit être approuvé par les actionnaires, prévoit d'octroyer des actions à Elon Musk en fonction de la valorisation boursière qu'atteint Tesla, d'après un document publié sur le site du gendarme boursier américain (SEC).

Le nombre maximal d'actions qu'il pourrait obtenir correspond à 12% du capital actuel de l'entreprise, mais est conditionné à "une croissance stratosphérique" et une valorisation de 8.500 milliards de dollars en Bourse.

Ce niveau de valorisation serait inédit et correspondrait à plus du double de l'actuelle plus grosse capitalisation boursière au monde, le champion américain des puces pour l'intelligence artificielle Nvidia.

Tesla, en difficulté depuis plusieurs mois, est valorisé aujourd'hui en Bourse à un peu plus de 1.000 milliards de dollars.

Les ventes du constructeur ont souffert ces derniers mois d'une gamme vieillissante et des prises de position politiques de son patron.

S'il atteint les objectifs les plus ambitieux, Elon Musk, déjà l'homme le plus riche de la planète, atteindrait un niveau de patrimoine jamais vu dans l'histoire et renforcerait aussi son contrôle au capital de Tesla en portant sa participation autour de 25%.

Le conseil d'administration a toutefois fixé plusieurs tranches dans son plan de rémunération. Par exemple, si la capitalisation de Tesla atteint 2.000 milliards de dollars, Elon Musk obtiendra alors une rémunération en actions autour de 20 milliards de dollars.

"Retenir" Musk chez Tesla

Ce nouveau plan de rémunération a été "conçu pour retenir et inciter" Elon Musk, selon le conseil d'administration.

La rémunération d'Elon Musk chez Tesla fait l'objet d'une bataille judiciaire depuis des années.

Un précédent plan de rémunération, validé par Tesla en 2018 et estimé à l'époque à 56 milliards de dollars, avait été annulé en janvier 2024 par une juge du Delaware, saisie par un actionnaire.

La juge avait en effet considéré que les actionnaires avaient reçu des informations "erronées" et "trompeuses" au sujet du conseil d'administration et du comité de rémunération, en amont de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan avait été approuvé.

Mi-juin 2024, le plan de rémunération a de nouveau été validé par les actionnaires de Tesla. Avant d'être de nouveau rejeté par la justice du Delaware en décembre l'an dernier.

Tesla, qui a fait appel de la décision, a depuis mis en place un comité spécial chargé d'étudier la question.

"La rémunération d'Elon Musk continue de se trouver dans un vide juridique malgré deux votes distincts des actionnaires qui l'ont largement soutenue", avait expliqué l'entreprise.

En attendant, le constructeur automobile a accordé 96 millions d'actions en août à Elon Musk pour une valeur d'environ 29 milliards de dollars.

