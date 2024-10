Tesla surprend avec un bond de son bénéfice, grâce aux coûts de revient inférieurs

Le constructeur américain Tesla, spécialiste des moyens de transport électriques, a créé la surprise en annonçant mercredi un bond de ses bénéfices au troisième trimestre, mettant en avant un coût de revient par véhicule à un plus bas historique.

"Malgré des difficultés macroéconomiques persistantes et d'autres obstacles freinant les investissements dans les véhicules électriques, nous restons concentrés sur l'expansion de notre catalogue de véhicules et d'équipements électriques", a relevé Tesla dans un communiqué.

Le bénéfice net ressort ainsi à 2,18 milliards de dollars (+17% sur un an) et, rapporté par action et à données comparables - référence pour les marchés -, il s'établit à 72 cents (+9%), a précisé l'entreprise du milliardaire Elon Musk, également propriétaire du réseau social X et de la société spatiale SpaceX.

Le consensus des analystes de FactSet tablait sur 2,01 milliards et 60 cents respectivement.

Le groupe a fait état d'un coût de revient par véhicule d'environ 35.100 dollars.

"Pour maintenir l'accélération de la transition mondiale vers une énergie renouvelable, nous devons rendre les véhicules électriques plus abordables pour tous", a souligné le constructeur.

Il a confirmé être en train de développer de nouveaux modèles, y compris meilleurs marchés, avec un début de production maintenu au premier semestre 2025. Et son poids lourd électrique, Semi, reste "sur la trajectoire" d'un lancement de la production d'ici fin 2025.

La voiture à bas coût - autour de 25.000 à 30.000 dollars - est très attendue par les marchés.

Capture d'écran d'une vidéo obtenue le 10 octobre 2024, jour de présentation du Cybercab, robotaxi de Tesla à Los Angeles Tesla/AFP

La marge opérationnelle a atteint 10,8%, se hissant au-dessus du seuil des 10% comme l'espéraient certains analystes.

Ces chiffres faisaient bondir le titre Tesla de plus de 8% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York. L'action, très volatile, avait fermé en baisse mercredi de 1,98%.

Promotions

En revanche, le chiffre d'affaires n'a pas atteint les pronostics des analystes (25,47 milliards) en se plaçant à 25,18 milliards de dollars mais il a néanmoins progressé de 8%.

Le groupe l'a justifié par un prix de vente moyen par véhicule (hors effets de changes) inférieur, du fait de promotions et d'options "attractives" de financement.

Le Cybertruck de Tesla dont les livraisons ont commencé fin 2023, le 24 juillet 2024 à Burbank (Californie) GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

"Nous avons réalisé de bons résultats au troisième trimestre avec une croissance des livraisons de véhicules d'un trimestre sur l'autre et sur un an, donnant un record des volumes" sur la période, a relevé le groupe.

Il estime se situer actuellement entre deux vagues de croissance: la première était la propagation des voitures Model 3 et Model Y dans le monde, la seconde "sera initiée par les avancées en matière d'autonomie et l'introduction de nouveaux produits".

Elon Musk avait dévoilé le 10 octobre le très attendu robotaxi, un taxi électrique sans conducteur baptisé Cybercab, qui a laissé les experts et les marchés sur leur faim du fait de l'absence de détails sur ses caractéristiques techniques.

Sa production devrait commencer "avant 2027", avait précisé le milliardaire, tout en disant qu'il avait souvent été optimiste en matière de calendrier.

Tesla avait annoncé début octobre des livraisons mondiales -le groupe ne communique pas ses ventes par zones géographiques- conformes aux attentes au troisième trimestre avec 462.890 véhicules remis à leurs propriétaires.

Un magasin Tesla, à Corte Madera (Californie) le 31 mai 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Sur la même période, il a fabriqué 469.796 véhicules.

"Malgré les conditions macroéconomiques actuelles, nous prévoyons une légère croissance des livraisons en 2024", a précisé Tesla mercredi.

Le constructeur, qui vise 1,8 million de véhicules vendus sur l'année, a salué la production mardi de son sept millionième véhicule depuis sa création.