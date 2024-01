TF1 lance "Bonjour!", nouvelle venue dans la bataille des matinales

Rentrée au bulldozer pour TF1: la première chaîne de France a inauguré lundi "Bonjour!", sa première matinale depuis 1990, sous la houlette de Bruce Toussaint et d'une ribambelle de chroniqueurs, soucieuse de rebattre les cartes sur cette tranche horaire dominée par France 2 et Télématin.

Cette nouvelle émission, conçue en trois mois, s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large du groupe TF1, avec au programme lundi la résurrection de "Plus belle la vie" et le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming gratuite, TF1+.

"Toutes les grandes chaînes mondiales ont un +morning show+, c'est une suite logique pour TF1 d'avoir un rendez-vous matinal d'info et de talk", relève auprès de l'AFP Bruce Toussaint, chipé à BFMTV pour sa bonhomie et qui sera entouré de nombreuses recrues maison comme Christophe Beaugrand ou Laurent Mariotte.

Diffusée de 7h00 à 9h30, du lundi au vendredi, "Bonjour!" accueillait pour son coup d'envoi le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, interrogé à partir de 8H05 par le chef du service politique de TF1 Adrien Gindre, puis le chanteur Pascal Obispo, parrain de l'émission, pour l'interview culturelle à 8h40.

Famille Bonjour

L'émission, misant sur un décor chaleureux (celui d'un appartement) et de la bonne humeur, est rythmée par un JT toutes les 30 minutes, présenté par Garance Pardigon, des interventions multiples depuis les régions, ainsi que des chroniques sur le bien-être, la santé, la famille, l'innovation ou encore la gastronomie.

TF1 espère attirer un public plus large que les dessins animés et le téléshopping jusqu'alors diffusés sur cette tranche horaire. La première chaîne y était particulièrement faible, devancée par France 2, BFMTV et CNews.

"On a les deux principaux carrefours d'information du pays, le soir et le midi, à 20 heures et à 13 heures. On ne peut que constater que le matin est aussi un moment d'information important pour les Français, et on voulait être présents", a expliqué sur France Inter le PDG de TF1, Rodolphe Belmer.

"Le public qu'on vise, c'est le public actif de la France, et notamment de la France provinciale", a-t-il ajouté.

Offensive dans le streaming gratuit

En 2023, la chaîne n'a rassemblé que 130.000 téléspectateurs en moyenne pour 4% de part d'audience (PDA) sur ce créneau. Soit loin des plus de 700.000 téléspectateurs (26% de PDA) de Télématin sur France 2 ou des quelque 400.000 de la matinale de BFMTV (17% de PDA) l'année dernière.

TF1, qui a enregistré une PDA globale de 18,6% en 2023 entend maintenir son avance sur France 2 (15,3% de PDA), chez qui elle a débauché, pour sa matinale, la journaliste Maud Descamps et le médecin Vincent Valinducq, qui officiaient dans Télématin, et le journaliste Benjamin Müller, chroniqueur dans "La maison des maternelles".

Le décor lors du dernier jour de tournage de la série "Plus belle la vie" aux Studios de la Belle de Mai le 28 septembre 2022, à Marseille AFP/Archives

Dans le cadre de la stratégie menée par Rodolphe Belmer, arrivé fin 2022 après l'échec de la fusion entre la Une et M6, la chaîne va aussi relancer "Plus belle la vie", arrêté fin 2022 sur France 3 après 18 ans d'existence.

Auparavant programmée à 20H10 sur le service public, la série, marquée par les décès tragiques des acteurs Marwan Berreni et Michel Cordes, passera désormais à 13H40 sur TF1, sous le titre "Plus belle la vie, encore plus belle".

Elle viendra aussi alimenter la nouvelle plateforme de streaming gratuite TF1+, vouée à remplacer à terme MyTF1.