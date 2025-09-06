Thomas Legrand assume de "s'occuper journalistiquement" de Rachida Dati

Le
06 Sep. 2025 à 12h50 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le journaliste Thomas Legrand dans les studios de France Inter en novembre 2013 à Paris

Le journaliste Thomas Legrand dans les studios de France Inter en novembre 2013 à Paris

AFP/Archives
PATRICK KOVARIK
Partager 2 minutes de lecture

Le journaliste et chroniqueur Thomas Legrand, mis en cause dans des images diffusées par le média conservateur L'Incorrect, a reconnu samedi des "propos maladroits" à l'égard de Rachida Dati mais assumé de "s'occuper journalistiquement" de la ministre de la Culture.

Dans une vidéo diffusée vendredi et filmée en juillet à l'insu des participants dans un restaurant parisien, les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen échangent avec deux responsables du Parti socialiste: son secrétaire général, Pierre Jouvet, et le président de son conseil national, Luc Broussy.

Au cours de cette discussion, M. Legrand, qui travaille pour France Inter et Libération, déclare notamment: "Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick (Cohen) et moi".

"Je comprends que la diffusion de cette vidéo, enregistrée à l'insu des protagonistes et qui plus est tronquée, puisse susciter de la suspicion", a réagi Thomas Legrand dans un message transmis samedi à l'AFP.

"Je tiens des propos maladroits. (...) Si la tournure, extraite d'un échange tronqué et privé, est malheureuse, j'assume de +m'occuper+ journalistiquement des mensonges de Madame Dati", écrit-il, quelques heures après avoir été suspendu "à titre conservatoire" d'antenne par France Inter.

"Il est possible, par l'intermédiaire d'une vidéo volée, de mettre en cause l'ensemble d'une profession. Ceux et celles qui tomberont dans ce piège évident fouleront les principes qui fondent notre espace public, à commencer par celui de la liberté de la presse", ajoute-t-il.

"L'ironie de l'histoire, c'est que ce rendez-vous avait été sollicité par le PS, enfin par la direction du PS, parce qu'ils ne sont pas contents du traitement du PS et d'Olivier Faure (premier secrétaire du parti, NDLR) sur l'antenne de France Inter. Donc c'était tout sauf une réunion conspirative", a pour sa part réagi Patrick Cohen, éditorialiste politique sur France Inter et C à vous (France 5), sollicité par l'AFP.

Rachida Dati, investie comme candidate des Républicains à la mairie de Paris, avait de son côté demandé vendredi que des mesures soient prises envers les deux chroniqueurs.

"Des journalistes du service public et Libération affirment +faire ce qu'il faut+ pour m'éliminer de l'élection à Paris. Des propos graves et contraires à la déontologie qui peuvent exposer à des sanctions. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités", avait-elle réagi sur X.

L'Incorrect, fondé en 2017 par des proches de Marion Maréchal, s'affirme comme "conservateur" et prône une union des droites.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Plus de 300 des 475 personnes arrêtées jeudi aux Etats-Unis dans une usine de batteries pour automobiles sont de nationalité sud-coréenne, a estimé samedi le gouvernement de Séoul
International

Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

Le logo du géant allemand de la réassurance Munich RE au siège de la compagnie à Munich, dans le sud de l'Allemagne, le 9 mars 2022
Économie

Pour les réassureurs, des perspectives de stabilité malgré la baisse des prix

Le PDG D'Anthropic Dario Amodei, le 23 janvier 2025 au Forum de Davos
Économie

IA et droits d'auteurs: Anthropic va verser 1,5 milliard de dollars

48.85341, 2.34121

À la une

International

Appel à évacuer Gaza-ville, tour bombardée... que retenir de l'offensive israélienne ce samedi ?

International

Raid dans une usine américaine: plus de 300 Sud-Coréens concernés, selon Séoul

International

Au Vatican, un premier pèlerinage LGBT+ pour plus de diversité dans l'Eglise

"L'œil de Slimane"

ÉDITO. Le plan d'une "Riviera du Moyen-Orient", un requiem pour Gaza

International

"Notre économie est en péril" : pour contrer les États-Unis, le Canada lance des grands projets d'infrastructure

Sport

Football : le Maroc, premier pays africain qualifié pour le Mondial

International

Le Japon célèbre la majorité du seul jeune héritier masculin au trône

Sport

"Une obsession du sexe vrai": les "tests de féminité" refont débat après l'éviction de la France aux Mondiaux de boxe

International

"Antagoniser le monde": Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un… Un sommet et un défilé aux allures anti-occidentales

Les Mots de la paix

Commerce, diplomatie, engagement militaire... La Chinafrique, une coopération stratégique