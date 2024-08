TikTok retire de l'UE son programme controversé de récompenses

Le réseau social TikTok s'est engagé lundi à retirer définitivement de l'UE la fonction controversée de sa nouvelle application TikTok Lite qui récompense le visionnage de vidéos, premier résultat de taille pour la nouvelle législation européenne sur le numérique.

TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, avait lancé son nouveau service en France et en Espagne au printemps avant de le suspendre quelques semaines plus tard, à la suite de l'ouverture d'une enquête par Bruxelles qui avait évoqué "des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs".

"Nous avons obtenu le retrait définitif du programme de récompenses #TikTokLite qui aurait pu avoir des conséquences très addictives", s'est félicité le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton sur X.

"Le temps de cerveau disponible des jeunes Européens n’est pas une monnaie d'échange pour les réseaux sociaux", a ajouté l'ancien ministre français.

Soulignant la volonté du groupe de travailler de manière "constructive" avec la Commission européenne, un porte-parole de TikTok a confirmé ce retrait.

Il s'agit d'un succès significatif pour le "Digital Services Act" (DSA), dont l'objectif est de réguler les contenus en ligne en contraignant les grandes plateformes à respecter les lois et à coopérer avec les régulateurs.

La fonction controversée récompense les utilisateurs en échange du visionnage de vidéos ou d'autres actions comme aimer des vidéos et suivre des créateurs de contenus. Ces récompenses sont ensuite échangeables contre des cartes-cadeaux sur des sites partenaires.

La Commission, qui joue le rôle de gendarme du numérique dans l'UE, insiste sur le fait qu'elle "surveillera attentivement" le respect par TikTok des engagements contraignants que la plateforme a proposés.

Elle précise que toute violation de ces derniers "équivaudrait immédiatement" à une violation du règlement sur les services numériques et pourrait donc entraîner des amendes.

"Message clair à tout le secteur"

Selon la Commission, le réseau social s'est par ailleurs engagé à "ne pas lancer d'autre programme qui contournerait le retrait".

"La décision prise aujourd’hui envoie (...) un message clair à l’ensemble du secteur des médias sociaux", a souligné de son côté la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager.

Pour l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique en France, ce retrait définitif d'une fonctionnalité témoigne de "la capacité de la Commission européenne et des régulateurs nationaux à exiger des acteurs numériques un comportement plus responsable".

Le réseau social a rappelé à plusieurs reprises que seules les personnes âgées de 18 ans ou plus pouvaient collecter des points. Mais nombre d'experts pointent régulièrement que les risques de contournement sont importants.

TikTok est toujours sous le coup d'une enquête de la Commission européenne, ouverte en février, pour des manquements présumés en matière de protection des mineurs.

Aux Etats-Unis, l'application très populaire est désormais visée par une plainte du ministère de la Justice qui l'accuse de "violation généralisée des lois sur la protection de la vie privée des enfants".

Selon la plainte, TikTok a "sciemment" laissé des enfants créer des comptes et surfer sur le réseau social fréquenté par 170 millions de personnes aux Etats-Unis, dont une forte proportion d'adolescents et jeunes adultes.