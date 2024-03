Tim Cook, parasols et retraités: Apple ouvre un nouveau magasin à Shanghai

C'était l'affluence jeudi soir à Shanghai à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau magasin Apple dans la métropole chinoise, mais la plupart des fans de la marque ont été devancés... par des retraités en quête de cadeaux.

Le géant américain a ouvert son huitième Apple Store dans la plus grande et riche ville de Chine, alors que les inquiétudes grandissent quant à une chute de ses ventes dans la deuxième économie mondiale.

Plusieurs heures avant l'ouverture, des centaines de personnes étaient déjà rassemblées devant le magasin. Parmi elles, de nombreux jeunes fans exhibant montres connectées, smartphones voire lunettes de réalité augmentée de la marque.

Mais la plupart sont arrivés trop tard pour prendre place dans l'immense file d'attente qui permettait d'avoir accès au magasin.

Une foule d'hommes et de femmes d'âge mur, armés de chaises pliantes et de parasols, avait pris place bien plus tôt.

"Je suis arrivé à six heures du matin", explique Kit Cheung, un Hongkongais de 30 ans fan des produits d'Apple, arborant une coiffure en forme de pomme, le logo de la marque. "Mais ils étaient là encore plus tôt que moi", explique-t-il en désignant les retraités.

Les "tantes" et les "oncles", comme sont affectueusement surnommés les jeunes seniors en Chine, sont souvent présents lors de ce type d'événements promotionnels car ils ont beaucoup de temps libre, cette génération étant généralement partie à la retraite au plus tard à 60 ans.

Sacs gratuits

Des clients font la queue en attendant l'ouverture du nouveau magasin Apple de Shanghai, le 21 mars 2024 AFP

Souvent, ils ne rechignent pas à faire la queue pendant des heures pour obtenir des produits alimentaires gratuits ou des repas à prix réduit.

Et Apple semble avoir totalement validé le phénomène: c'est sous les applaudissements nourris du personnel que des sexagénaires aux cheveux permanentés ou tenant des tabourets affluent dans l'Apple Store du quartier de Jing'an, quelques minutes après l'ouverture des portes par le PDG Tim Cook.

"Mes copines m'ont parlé de cet événement. Elles m'ont dit qu'on pouvait récupérer des trucs", explique à l'AFP avec enthousiasme une dame âgée en se dirigeant vers un employé distribuant des sacs en toile et des autocollants en édition limitée.

La venue de Tim Cook intervient alors que les inquiétudes grandissent quant à la part de marché d'Apple. La marque à la pomme compte 47 magasins en Chine continentale (Hong Kong et Macao exclus).

Mais selon un récent rapport du cabinet Counterpoint Research, les ventes d'iPhone dans le pays ont chuté de près d'un quart en glissement annuel au cours des six premières semaines de 2024.

"Un rêve"

La taille du marché chinois fait toutefois que les fans de la marque à la pomme restent très nombreux.

Âgé de 35 ans, Jason Wang, un habitant de la grande ville de Chengdu (sud-ouest), a été le premier à pénétrer dans le nouveau magasin, après avoir installé son campement devant les baies vitrées... deux jours plus tôt.

"J'utilise du Apple depuis 16-17 ans", déclare-t-il en énumérant les produits de sa collection. Venu avec un stock de nourriture, il dit avoir organisé des allers-retours aux toilettes avec d'autres inconditionnels également venus en avance.

Habillé d'un T-shirt souvenir du siège d'Apple, il montre fièrement à l'AFP le livre et l'emballage de la montre connectée que Tim Cook a dédicacés jeudi, après une brève conversation avec lui. "C'est comme un rêve qui devient réalité", explique Jason Wang au sujet de sa rencontre avec le PDG d'Apple.