Trafic perturbé sur la LGV entre Paris et Lyon: retour au "trafic normal" prévu vendredi matin

Le retour au trafic normal est prévu vendredi matin après des perturbations dues à un vol de câble sur la LGV entre Paris et Lyon

Le retour au "trafic normal" est prévu "vendredi matin", après des perturbations dues à un vol de câble sur la LGV entre Paris et Lyon, a indiqué à l'AFP SNCF Réseau.

Depuis jeudi matin, la ligne à grande vitesse "Sud-Est" connaît de fortes perturbations, dans les deux sens, avec "des retards pouvant aller jusqu'à 2 heures", affirme SNCF voyageurs sur son site internet.

La gare Paris Gare de Lyon affiche cependant des retards de 4H20 pour un TGV Lausanne - Paris, ou encore 3H30 pour un train Lyon Part-Dieu - Paris, sur le site internet de la SNCF Gare et Connexions.

"Le diagnostic technique a été réalisé et les travaux de rétablissement des installations vont durer plusieurs heures", précise SNCF Voyageurs.

Le vol de câbles a eu lieu en Bourgogne, indique SNCF Réseau auprès de l'AFP, qui précise que ses équipes travailleront dans la nuit de jeudi à vendredi afin de ne pas couper complètement de trafic de voyageurs.

Afin d'éviter la zone de l'incident "certains trains empruntent un itinéraire alternatif via la ligne classique", complète SNCF Voyageurs.