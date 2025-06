Transport des malades: les taxis prévoient une forte mobilisation le 11 juin

Les taxis, mécontents de la tournure des négociations avec le gouvernement concernant le transport des patients, prévoient une forte mobilisation mercredi 11 juin, jour d'une réunion cruciale au ministère de la Santé, a annoncé vendredi la Fédération nationale des taxis (FNDT).

Le gouvernement estime que "sa théorie (sur la réforme) fonctionne" et que "les taxis sont sauvés", a raillé Dominique Buisson, secrétaire de la FNDT.

D'après lui, la promesse du Premier ministre François Bayrou de retravailler le projet de convention encadrant la rémunération du transport des malades n'a pas été tenue.

La FNDT prévoit donc d'appeler les taxis à une manifestation devant le ministère de l'Economie et des Finances mercredi prochain, accompagnée d'un blocage des aéroports parisiens (Orly et Roissy-Charles de Gaulle) "et peut-être même en province", selon M. Buisson.

"On attend de savoir s'il peut y avoir des avancées", a-t-il ajouté mais en l'état, "on est partis sur un rapport de force pour que ce soit un blocage du pays".

Le nouveau système prévoit une prise en charge de 13 euros par l'Assurance maladie, puis un tarif kilométrique. Il est conçu pour dissuader les retours à vide ou les temps d'attente trop longs.

Cette tarification doit entrer en vigueur le 1er octobre. L'objectif est de limiter la croissance des dépenses de transport sanitaire. Celles-ci ont atteint 6,74 milliards d'euros en 2024, dont 3,07 milliards pour les taxis conventionnés, soit un bond de 45% depuis 2019.

Le mouvement de colère des taxis a provoqué de nombreuses perturbations fin mai, avant un retour au calme cette semaine le temps de la tenue de plusieurs réunions aux ministères des Transports et de la Santé.