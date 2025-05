Trois morts dans le Var, emportés par une brusque montée des eaux

Des pluies intenses ont provoqué mardi une brusque montée des eaux dans le Var, emportant trois personnes âgées dont un couple d'octogénaires au Lavandou, sur le littoral, où le maire a décrit "des scènes de guerre".

Dans cette station balnéaire, la saison touristique qui venait de commencer s'est transformée en cauchemar avec des routes recouvertes de boue, des mimosas à terre et des gens qui font la queue dans une salle communale pour récupérer des bouteilles d'eau, a constaté un journaliste de l'AFP.

Fichier vidéo En début de matinée, un orage stationnaire a "engendré une lame d'eau significative" sur le secteur de Cavalière, a expliqué le lieutenant-colonel Michel Audier, chef du groupement de pompiers Centre Var, interrogé par l'AFPTV.

Cette "brusque montée des eaux" a probablement "pris par surprise" le couple d'octogénaires qui "n'ont pas eu le temps de s'échapper", selon le lieutenant-colonel Gaëlle Rouault, commandante de la compagnie de gendarmerie de Hyères. Le corps de la femme, âgée de 84 ans, a été retrouvé dans des broussailles, puis celui de son époux de 85 ans, au large, dans la mer.

Dans le village de Cavalière, au Lavandou, dans le Var, après des inondations dues à de violentes précipitations, le 20 mai 2025 AFP

Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort, selon le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz. Elle devra notamment éclaircir les circonstances précises de leur décès et établir s'ils ont tenté de fuir en voiture, comme indiqué dans un premier temps.

Le troisième décès concerne une femme de 81 ans à Vidauban, selon la préfecture du Var.

"Une conductrice et sa passagère se sont engagées sur un chemin de campagne totalement submergé", tombant dans un fossé, mais seule la conductrice a pu être sauvée par l'intervention d'un élu municipal qui se trouvait là, a indiqué le maire de la commune, Claude Pianetti, sur Facebook, sans cacher son émotion.

"Très peur"

Au Lavandou, dans le Var, après des inondations dues à de violentes précipitations, le 20 mai 2025 AFP

"C'était un phénomène vraiment violent, méchant, incompréhensible", a réagi le maire du Lavandou, Gil Bernardi, lors d'une conférence de presse improvisée, notamment devant les micros de BFMTV. Il est tombé "255 mm d'eau en une heure, provoquant une vague énorme", a-t-il ajouté, décrivant des "scènes de guerre" avec des "routes arrachées" et des "ponts arrachés".

"Un diagnostic est en cours pour évaluer les dégâts sur cette commune : accessibilité à l'eau potable, état des stations d'épuration, état des routes… Les communes de Vidauban et de La Môle ont également été lourdement impactées. L'aérodrome de La Môle/Saint Tropez est fermé", a précisé la préfecture dans un bilan à 17h30.

Fichier vidéo "On a eu très peur", "l'eau est montée jusqu'à notre balcon, à environ 1,60 mètre. Tous les rez-de-chaussée de notre immeuble ont été inondés. Chez nous l'électricité est revenue mais pas l'eau", témoigne Nadine Vicente, une habitante de 64 ans dans ce hameau rempli de résidences secondaires.

Sur le terrain, 200 pompiers du Var, renforcés par 120 pompiers des départements limitrophes sont mobilisés, alors que le Var est toujours en vigilance jaune crues et orage. Pendant l'épisode le plus violent, il était en vigilance orange.

"En 12 heures, on a notamment relevé sur la commune du Lavandou 80 à 100 mm, et plus au nord dans l'intérieur du Var, 186 mm à Vidauban. Au moment le plus intense, les cumuls ont atteint en une heure 124 mm à Vidauban", a indiqué Météo France. "Ces cumuls correspondent bien au niveau de vigilance orange déclenché la veille, appelant à la plus grande prudence", a-t-elle assuré.

Au Lavandou, dans le Var, après des inondations dues à de violentes précipitations, le 20 mai 2025 AFP

François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, était attendu sur place mardi soir.

"Les événements climatiques ne sont pas des événements abstraits. Ils arrivent sur tous les territoires de notre pays. Ils ont des impacts matériels majeurs, mais ils ont aussi des impacts sur des vies humaines et je crois qu'il faut en prendre toute la mesure aujourd'hui", a réagi de son côté la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, lors d'une audition à l'Assemblée sur le plan d'adaptation au changement climatique.

Des employés de la SNCF à pied d'oeuvre à côté d'un TGV de la ligne Toulouse-Bordeaux qui a dû s'arrêter en pleine voie, le ballast sous les rails ayant été emporté sur une dizaine de mètres à la suite de pluies diluviennes, le 20 mai 2025 à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne AFP

Avec le réchauffement de la planète, les risques d'épisodes de fortes précipitations vont augmenter, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations. Et la Méditerranée est considérée par les scientifiques comme une région du globe particulièrement exposée au réchauffement climatique.

Les intempéries dans le Var sont survenues au lendemain de pluies diluviennes qui ont occasionné des inondations et dégâts dans le sud-ouest, notamment sur la ligne ferroviaire Bordeaux-Toulouse, sur laquelle aucun train ne pourra circuler pendant plusieurs jours.

