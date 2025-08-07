Trump met un pied à la Fed en nommant gouverneur un de ses conseillers

Montage photo réalisé le 7 août 2025 montrant le conseiller économique Stephen Miran à Washington, le 30 avril 2025 (à gauche), et le président américain Donald Trump à Washington, le 6 août 2025 (à droite)

Le président américain Donald Trump compte propulser son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la banque centrale des Etats-Unis (Fed), qu'il veut voir baisser les taux d'intérêt.

La nomination de Stephen Miran, défenseur inlassable de la politique économique du président dans les médias, doit encore être confirmée par le Sénat à majorité républicaine.

Le chef de l'Etat s'était donné quelques jours pour décider du nom de la personne qui prendra la place de la gouverneure Adriana Kugler.

Mme Kugler a annoncé sa démission la semaine dernière, alors que son mandat devait prendre fin quelques mois plus tard.

Dans un message jeudi sur son réseau Truth Social, Donald Trump a annoncé que Stephen Miran, qui préside le Conseil économique de la Maison Blanche, occuperait le siège de Mme Kugler jusqu'au terme du mandat, le 31 janvier 2026.

"Dans l'intervalle, nous continuerons à chercher un remplaçant permanent", a-t-il précisé.

Le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale comprend sept membres, dont le président de la banque centrale, Jerome Powell. Tous siègent au comité de politique monétaire (FOMC) qui compte douze personnes votant sur les taux d'intérêt américains.

Donald Trump, qui fait fi de l'indépendance de la banque centrale, réclame depuis son retour au pouvoir des baisses drastiques de ces taux qui guident le coût du crédit et ont une forte influence sur les marchés financiers.

"Stephen est titulaire d'un doctorat en économie de l'université Harvard et s'est distingué pendant mon premier mandat. Il m'accompagne depuis le début de mon deuxième mandat et son expertise dans le domaine de l'économie est sans égale. Il fera un travail remarquable", estime le président dans son message.

Adriana Kugler était devenue gouverneure en 2023 sur proposition de l'ex-président démocrate Joe Biden.

Son départ, dont elle n'a pas dévoilé les raisons, permet à Donald Trump d'accélérer le changement de gouvernance au sommet de l'institution.

"Servir Trump ?"

Une autre nomination est très attendue: celle de la personne qui remplacera Jerome Powell, dont le mandat prend fin au printemps.

Donald Trump a expliqué en début de semaine qu'il avait quatre candidats pour ce poste.

L'ex-gouverneur Christopher Waller fait figure de favori, selon l'agence Bloomberg jeudi. Il s'est opposé au maintien des taux à leur niveau actuel lors de la réunion de la Fed, fin juillet, plaidant au contraire pour une baisse, de crainte d'une dégradation rapide du marché du travail.

Les chiffres de l'emploi pour juillet, publiés deux jours plus tard, ont montré que le marché du travail allait plus mal qu'attendu, donnant aux commentaires de M. Waller des airs de prophétie.

Jerome Powell, qui était devenu président de la Fed sur proposition de Donald Trump pendant son premier mandat, est désormais la bête noire du président américain.

Ce dernier a paru chercher un moyen de le limoger et lui a demandé de démissionner. Il a aussi fortement suggéré aux autres banquiers centraux de le renverser.

Selon les analystes, la volonté de Donald Trump de peser sur les décisions de politique monétaire va jeter le soupçon sur ceux qu'ils nomment, au moment où l'économie américaine semble vaciller sous l'effet de son offensive protectionniste.

"Stephen Miran est un fidèle partisan de Trump et l'un des principaux architectes de (s)a politique douanière chaotique (...) qui pèse sur le portefeuille des Américains et notre économie", a réagi dans un communiqué la sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

L'opposante prévient qu'elle essaiera de savoir, lors de l'audition au Sénat, "s'il servira le peuple américain en tant que voix indépendante au sein de la Fed ou s'il se contentera de servir Donald Trump".