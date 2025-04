Trump promet d'être "gentil" avant de déclencher une nouvelle vague protectionniste

Donald Trump, qui aime à souffler le chaud et le froid, a promis lundi qu'il serait "très gentil" avec les partenaires commerciaux des Etats-Unis, lesquels retiennent leur souffle face à la perspective d'une rafale de nouveaux droits de douane américains.

"Nous allons être très gentils", a assuré le président américain depuis la Maison Blanche, tout en promettant que son initiative permettrait une "renaissance" de l'Amérique.

Les autres pays "ont profité de nous, et nous allons être très sympas, en comparaison de ce qu'ils nous ont fait" a encore dit Donald Trump, en assurant que les droits de douane américains seraient "plus bas", et dans certains cas "nettement plus bas" que ceux imposés par d'autres Etats.

Il semble donc relativiser sa grande menace de droits de douane strictement "réciproques", qui verraient les Etats-Unis taxer toute marchandise importée de la même manière que le pays dont elle provient taxe les produits américains.

Cette nouvelle batterie de taxes douanières, qui vient après des droits de douane sur l'acier et l'aluminium notamment, doit être révélée mercredi, même si le président américain a évoqué une possible annonce dès mardi soir.

Susceptible de changer les règles du jeu commercial, de raviver l'inflation et d'amoindrir la croissance, l'initiative rend les investisseurs fébriles.

Les Bourses asiatiques et européennes ont terminé en nette baisse lundi (-4,04% à Tokyo, -3% à Séoul, -1,58% à Paris, -1,33% à Francfort). A Wall Street, l'indice américain de référence S&P 500 a brièvement atteint son plus bas depuis septembre avant de terminer la séance dans le vert.

Suspendus à cette échéance, les pays subissant régulièrement les foudres de Donald Trump fourbissent leurs armes.

La Chine et le Canada ont commencé à répondre par des nouveaux droits de douane aux surtaxes les visant, et l'Union européenne a promis de faire de même.

Les coups de canif de Washington dans le cours de la mondialisation poussent aussi les Etats à réaliser des rapprochements stratégiques afin de peser face à la première puissance mondiale.

Pendant le week-end, Pékin, Tokyo et Séoul ont ainsi annoncé vouloir "accélérer" leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange.

Savoir "le plus tôt possible"

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Donald Trump a déjà augmenté les droits de douane sur certains produits entrant aux Etats-Unis. Il a visé ceux qui viennent de Chine, une partie de ceux en provenance des voisins mexicain et canadien, de même que l'acier et l'aluminium, quelle que soit leur origine.

L'imprévisible milliardaire a aussi fait marche arrière sur certaines de ses menaces les plus spectaculaires.

Dès jeudi, à 04H01 GMT, Washington prévoit également d'imposer 25% de taxes additionnelles sur les voitures fabriquées à l'étranger, ainsi que les pièces détachées entrant dans la composition des véhicules assemblés aux Etats-Unis.

Les prix vont augmenter et déprimer la demande, prévoit l'agence Fitch.

Elle a dégradé lundi son estimation du nombre de voitures neuves qui seront vendues en 2025 aux Etats-Unis, à 16 millions d'unités (-300.000 par rapport à sa dernière projection).

Le fait que les Etats-Unis importent plus qu'ils n'exportent est une obsession pour Donald Trump. C'est la démonstration, selon lui, que les autres pays abusent de l'accès au marché américain, sans faire preuve de la même ouverture chez eux.

Il compte aussi sur les rentrées de taxes douanières pour résorber le déficit budgétaire.

Le républicain, protectionniste convaincu, considère que les barrières ne sont pas seulement douanières, comme en Chine ou en Inde, mais aussi réglementaires. Il vise aussi la fiscalité intérieure des Etats européens, en jugeant trop élevé le niveau des TVA locales.

Il serait "mieux" d'y voir clair "le plus tôt possible" sur la politique commerciale des Etats-Unis, a déclaré lundi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva lors d'un événement en ligne organisé par l'agence Reuters. "Car nos recherches montrent que plus le temps passe, plus il risque d'y avoir un impact négatif sur la croissance."