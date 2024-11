Trump remporte la Maison Blanche, les marchés mondiaux en effervescence

Des opérateurs du New York Stock Exchange

La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine a provoqué un tourbillon sur les marchés mondiaux mercredi, faisant bondir le dollar, le bitcoin, les actions et les taux américains, alors que Wall Street a terminé à des niveaux records.

La place américaine a clôturé en fanfare, réjouie de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, qui a propulsé ses trois indices vedettes à de nouveaux records.

Le Dow Jones a bondi de 3,57%, l'indice Nasdaq de 2,95% et l'indice élargi S&P 500 de 2,53%.

"Le marché est en pleine effervescence après cette victoire sans appel", a commenté auprès de l’AFP Aaron Clark, de GW&K Investment Management.

Les investisseurs ont montré leur "optimisme concernant les perspectives de croissance après la victoire de Donald Trump", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.com, dans une note.

Wall Street "est enthousiaste" à l'idée qu'une "moindre régulation, des taux d'imposition plus bas, et un environnement favorable aux entreprises (...) stimuleront les ventes et la rentabilité", a avancé de son côté Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'élection du candidat républicain a propulsé un certain nombre d'actifs, comme l'action du groupe Tesla (+14,75%), propriété d'Elon Musk, soutien actif de Trump. Après un démarrage en trombe, le groupe de médias de Donald Trump, Trump media and Technology Group, a finalement grimpé de 5,94%.

Les valeurs pétrolières américaines ont aussi gagné du terrain quand les groupes spécialisés dans les énergies renouvelables ont dévissé.

En Europe, Francfort (-1,13%), Milan (-1,54%) et Londres (-0,07%) ont terminé dans le rouge après un retournement complet de la tendance. Le CAC 40 de Paris avait même brièvement bondi de plus de 2% en début de séance avant de finir en baisse de 0,51%.

Les investisseurs ont d'abord été soulagés par la "levée de l'incertitude" avec un résultat d'élection clair, estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.

Mais les marchés européens se rendent désormais compte que si le programme du républicain est appliqué, "il peut être dévastateur pour l'Europe, avec des risques sur la croissance et l'inflation", souligne Lionel Melka, gérant chez Swann Capital interrogé par l'AFP.

Le prochain président veut faire remonter les taxes à l'importation entre 10 et 20% pour l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis, et jusque 60% pour ceux venant de Chine, voire 200% pour certains types de biens.

Envolée des taux

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts de l'Etat américain à 10 ans a bondi à 4,43%, contre 4,27% en clôture mardi, et celui à échéance de deux ans est remonté à 4,26%, contre 4,18%.

Donald Trump à Milwaukee, dans le Wisconsin (Etats-Unis), le 1er novembre 2024 AFP

Les actions des banques américaines sont particulièrement à la fête, portées par l'envolée des taux d'emprunt. JPMorgan Chase (+11,64%), Goldman Sachs (+13,10%), Bank of America (+8,54%) et Wells Fargo (+13,35%) ont tous décollé.

C'est le signe que "les investisseurs se préparent à un scénario dans lequel la Réserve fédérale (Fed) pourrait être amenée à relancer sa lutte contre l'inflation", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. En d'autres termes, elle pourrait ralentir son rythme de réduction des taux, voire mettre le cycle en pause.

La réunion de politique monétaire de la Fed a commencé mercredi et se conclut jeudi.

Le dollar en orbite

Le dollar s'est envolé mecredi, les cambistes le voyant idéalement positionné pour bénéficier d'un nouveau mandat de Donald Trump, vainqueur de l'élection présidentielle américaine.

Vers 20H40 GMT, le billet vert grimpait de 1,81% face à la monnaie unique, à 1,0735 dollar pour un euro. Plus tôt, il était allé jusqu'à 1,0683 dollar, une première depuis plus de quatre mois.

Il a également enregistré un sommet d'un an face à la couronne norvégienne et un record absolu face à la roupie indienne.

"Au Mexique, l'inquiétude autour de possibles hausses de tarifs douaniers fait plonger le peso", ont par ailleurs relevé les analystes de Saxo Bank.

Sommet historique du bitcoin

Le bitcoin a dépassé pour la toute première fois la barre des 75.000 dollars mercredi, dopé par la perspective d'un assouplissement réglementaire et des mesures fiscales favorisant le secteur des cryptomonnaies sous la présidence de Donald Trump.

Vers 21H20 GMT, la première devise numérique prenait 9,59%, à 76.037,56 dollars.

Inquiétudes sur les matières premières

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ravive également des inquiétudes pour le soja américain, dont les prix ont baissé mercredi, dans un marché incertain face à une potentielle escalade des tensions commerciales avec la Chine, principale destination de la graine oléagineuse américaine.

Les cours du pétrole ont limité leurs pertes après un décrochage mercredi causé par la percée impressionnante du dollar après l'élection de Donald Trump.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a perdu 0,81% à 74,92 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en décembre, a lâché 0,42%, à 71,69 dollars.

Plus tôt dans la journée, Brent et WTI avaient respectivement glissé à 73,34 et 69,74 dollars.

